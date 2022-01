Kapperstrends 2022: bob kapsels, grote volumes en nieuwe haar texturen

Kapperstrends 2022. Hair: David Corbett Hairdressing, Bothwell, Glasgow. Make-up: Natasha De Cazalet Photos: Michael Young

Onze inspiratiebronnen voor de kapsel trends voor het nieuwe seizoen zijn gewoonlijk de mode catwalks, de modereportages in de tijdschriften en de haarsnitten in de streetstyle die we tijdens de modeweken spotten. Maar ook de kapperswereld zelf is vanzelfsprekend een belangrijke bron. De hairdressers uit de UK zijn op dit gebied koplopers. Met hun vaak kunstzinnige haarcollecties delen ze op artistieke wijze de allernieuwste haartrends met ons.

Op de kapselfoto’s op deze pagina zie je de creaties van David Corbett, finalist voor Scottish Hairdresser of the Year en voor 2020 British Hairdressing Awards. Corbett heeft zich voor deze collectie met de naam bl:ACK laten inspireren door de legendarische mode fotograaf Peter Lindbergh die de eerste Vogue Amerika covers voor Anna Wintour fotografeerde. Hij ging voor zijn haarcreaties aan de haal met Lindberghs zwart-witte portretfotografie.

Niemand zal in het dagelijks leven zo de deur uitgaan, maar Corbetts kapsels geven – in uitvergrote versie – wel een idee van wat er in de kapperswereld leeft, en wat we nog gaan beleven.

Zo experimenteren we dit jaar volop met bob kapsels en pixie cuts met aparte haar texturen. Krullende pixie kapsels en bob kapsels met grote volumes zijn een huge trends voor het nieuwe seizoen. Qua texturen doet Corbett er nog een schepje bovenop door het haar tot pluizen toe te touperen en met de wafeltang aan de slag te gaan.

Ook qua pony gaat er weer veel gebeuren. Die worden beweeglijker en hoeven niet meer kaarsrecht als een gordijn over je voorhoofd te vallen.

Qua invloeden zien we in deze collectie de jaren ’80 tegenkomen, een tijdperk van supermodellen (think Linda Evangelista) dat altijd zijn stempel op de modes en trends zal blijven drukken.

Last but not last de gebleekte haarkleuren. Inspiratie voor Corbett zijn de zwartwit foto’s van Lindbergh. Verder is licht haar – dit is een bekende kapperstruc – ook de beste manier om haarsnitten en texturen tot zijn recht te laten komen. Maar Corbett zal met deze haarkleuren ook zeker een beeld geven van wat we (onder meer) op haarkleurgebied mogen gaan verwachten. Let daarbij op de vanille- en lila kleurnuances en het contrast tussen blond en donker haar (vergelijk het met de huidige skunk trend).

