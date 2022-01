Geschrokken van die lage taille broekjes? Ga voor baggy pants! Photos courtesy of Sportmax, Anteprima, Alberta Ferretti

Ben jij een beetje geschrokken van al die broekjes met superlage taille (en micro top crops) die op de catwalks voor lente zomer 2022 voorbij kwamen huppelen, dan hebben we goed nieuws voor je: ook die broeken met hoge taille blijven we dragen. En nog lekker ruim vallend ook. Wijde, baggy pants worden dit seizoen een enorme hit.

Geschrokken van die lage taille broekjes? Ga voor baggy pants! Photo courtesy of Anteprima

Van de joggingbroek naar de baggy pants. Het is een kleine stap maar het maakt een wereld van verschil. Die baggy pants zijn comfortabel als een joggingbroek maar staan gewoon meer midden in het leven, iets wat we momenteel héél graag willen.

Geschrokken van die lage taille broekjes? Ga voor baggy pants! Photo courtesy of Alberta Ferretti

De baggy pants op de catwalks voor lente zomer 2022 namen verschillende gedaantes aan. Eén veel gezien model is die met opgestikte zakken in workwear stijl. Een ander geliefd model komt met bandplooi, iets dat weer helemaal terug is van weggeweest.

Geschrokken van die lage taille broekjes? Ga voor baggy pants! Photo courtesy of Fendi

Er zijn ook geraffineerdere modellen die niet meer ‘baggy’ mogen heten maar eerder wijde pantalons. Deze broeken hebben een keurige uitstraling maar zijn net zo comfortabel in het dragen.

Geschrokken van die lage taille broekjes? Ga voor baggy pants! Photo courtesy of Etro

En verder zijn er ook broeken die nog steeds geïnspireerd zijn door de joggingbroeken die we de afgelopen jaren bijna noodgedwongen maar toch ook wel met enthousiasme hebben gedragen (de terugkeer naar strakke broekjes is nog ver te zoeken – niemand is bereid om al die comfort waar we aan gewend zijn geraakt op te geven).

Een voorbeeld van zo’n veredelde joggingbroek zagen we bij Etro: de broeken met rijgkoord waren versierd met prints die terugkwamen in de topkleding.

De meest geliefde kleuren voor baggy pants voor deze zomer zijn naturel: touw, kaki, maar ook roze en wit.

Qua top kun je werkelijk alle kanten op: van crop tops tot mooie blouses, van asymmetrische en cut-out tops tot hemdjes met blazer en/of gilet.

Laat je gedachten er maar alvast over gaan of experimenteer nu al met deze pants.

