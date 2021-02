Valentijnsrecept. Liefdespasta met pittige ricotta

Rood is de kleur van Valentijnsdag. Rood is ook de kleur van de pasta die je hem met liefde voorschotelt :-) P.S. Deze pastaschotel is heel gemakkelijk te maken!

Rood is liefde, passie, Valentijnsdag. Rood is ook de pasta die je op Valentijnsavond liefdevol voor Man bereid. Je kunt hem verrassen met hartvormige, zelfgemaakte, rode ravioli, maar heb je daar geen tijd voor (begrijpelijk!), dan hebben we een sneller, en net zo passioneel, Valentijnsrecept voor je. De hoofdingrediënten zijn heel eenvoudig: een pak pasta van de supermarkt en een fles bietensap.

Ingrediënten

zout

160 tot 200 gram rigatoni-pasta

50 gram fetakaas

100 gram ricotta

30 gram gemalen Parmezaanse kaas

Chilipeper of 1 à 2 gedroogde en versnipperde Spaanse pepertjes

nootmuskaat

1 à 2 eetlepels bietensap

extravergine olijfolie

vers gemalen peper

extra Parmezaanse kaas

Bereiding

Breng ruim water met zout aan de kook voor de pasta. Maak ondertussen de vulling. Prak de in blokjes gesneden fetakaas, de ricotta, de Parmezaanse kaas, de Chilipeper of Spaanse pepertjes en de nootmuskaat met een vork door elkaar.

Breng de rigatoni, zodra de pasta gaar is, met een schuimspaan over naar een koekenpan. Doe er de bietensap bij en schep alles door elkaar. Voeg wat kookwater van de pasta toe en laat het geheel een paar minuten inkoken.

Vul de rigatoni met de vulling (met een keukenpincet of lepeltje). Dit vergt een beetje geduld. Drapeer de pasta op een bord of verdeel ze over twee borden. Je kunt de gevulde rigatoni liggend of staand serveren. Maak er een mooie compositie van, schenk er een scheutje olijfolie over en garneer de rigatoni met peper en eventueel gemalen Parmezaanse kaas. Serveer het geheel met een roos!

