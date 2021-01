Het is nog lang geen zomer (was het maar zover!) maar het is nooit te vroeg om je te verdiepen in de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021. Al was het maar om er bij weg te dromen!

Met de modetrends voor lente zomer 2021 vervolgen de modeontwerpers een weg die ze al seizoenen geleden hebben ingeslagen. Die weg heet ‘oversize’. Comfortabel, effortless, casual-chic. Dat is al sinds jaar en dag de mood voor de nieuwe modecollecties. Voor zomer 2021 doen de modehuizen er nog een schepje bovenop. De lockdown periodes hebben de zin in ‘comfort clothes‘ versterkt. Luxe loungewear is dé modetrend voor zomer 2021. De scherpe kantjes zijn ervan af. Matrix jassen worden dusterjassen. Beha’s worden over truitjes gedragen. Luxe joggingpakken zijn het nieuwe tailleur. We zetten de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 voor je op een rijtje. Het is puur genieten!

Modetrends 2021. De nieuwste modetrends voor lente zomer 2021. Van A tot Z

A van Aangerimpelde Tailles (Paper bag)

Herinner jij je de paper bag taille nog? Zo’n hoge aangerimpelde taille die je bij voorkeur met een ceintuur bijeenhoudt zodat het lijkt alsof je een superslank middeltje hebt? Nou, die broek wordt de grote favoriet voor 2021!

B van Baseball Petten en Broderie

Visserhoedjes blijven we zien, maar we gaan ook weer op de sportievere toer, bijvoorbeeld met baseball petten! Hoe veelzijdig de mode voor lente zomer 2021 is, blijkt direct ook uit de woorden onder deze letter B. Sportieve baseball petten maar ook… broderie voor lieflijke, romantische jurken.

C van Camel

Camel blijft één van de hotste modekleuren en je draagt ‘m bij voorkeur van top tot teen. Must-have item: een camel loungewear pak (lees: luxe joggingpak).

D van Droomjurken, Denim en Dusterjassen

D van Droomjurken. Lange wolken van jurken in lichte transparante materialen en met grote volumes zweefden over de catwalks voor lente zomer 2021. D ook van Denim. Ook dit seizoen zagen we weer veel spijkerbroeken voorbijkomen, veelal met hoge taille maar… (zie de letter L). D ook van Dusterjassen, een item dat we te danken hebben aan de lockdown periodes waarin indoor en outdoor mode door elkaar gingen lopen.

E van Eighties

Lang leve de Eighties. Ze blijven inspireren. Met discoachtige ontwerpen, felle kleuren, zilverkleurige pailletten, pittige modelletjes, grote schouders, sterke silhouetten.

F van Figure Hugging (lees: strak) en Folk

De afgelopen jaren stond de mode in het teken van ‘Oversize’, van relaxede snitten en pasvormen. Dat geldt ook voor lente zomer 2021, maar toch duiken er steeds meer strakke jurken, rokken en broeken in het modebeeld op. F ook van Folk invloeden, zowel in de fantasieën als in de ontwerpen.

G van Grote Mouwen

Pofmouwen en ballonmouwen. Zolang de Eighties de mode blijven inspireren, blijven we onze mouwen groot dragen.

H van Hoge Laarzen

Hoge laarzen blijven een modehit en je draagt ze bij voorkeur in het wit (heerlijk seventies).

I van Ieniemienie

Geen mode meer zonder mini bags, maar ook tassen in maxi formaat komen terug. Shoppers zijn trendy.

J van Joggingbroeken en joggingsweaters

Joggingpakken met een luxe feeling zijn een topper voor het komende seizoen. Eigenlijk zou iedereen zo’n ensemble moeten hebben.

K van Korte Rokken

Yep, korte rokken komen weer terug! Minirokken met een schoolmeisjesachtige feeling. Wie durft?

L van Lage Taille, Leer én Luxe Loungewear (!)

De hoge taille blijft hoogtij vieren (zie de letter H) maar lage tailles komen terug, zowel voor rokken als (spijker)broeken. Je leren broek (L van Leer) of (nep)leren jurkje van deze winter mag je het komende seizoen ook gewoon doordragen, wellicht met een slippertje of een nonchalant muiltje eronder. Want yes, Luxe Loungewear is dé mood voor lente zomer 2021. Moeiteloos, comfortabel en tegelijkertijd stijlvol en elegant.

M van Monochroom

Van top tot teen in dezelfde kleur. Met de monochrome modetrend kan het niet misgaan!

N van Netjurken en Nettopjes

Netjurken en nettopjes komen terug in het beeld, met grote dan wel kleine mazen. Ga voor een zeemeermin-effect met een zilverkleurig net.

O van Oversize

De oversize modetrend zet door en dat zal je – gelet op de lockdown periodes – niet verbazen. Gun jezelf dit gemak!

P van Pakken

Broekpakken en mantelpakken zijn (wederom) grote favorieten en ook hiervan zijn de snitten comfortabel en ruimvallend.

Q van ?

?

R van Roze en Rood

De modekleuren voor lente zomer 2021 zijn fris en fruitig als een veldboeket. Roze en rood zijn topkleuren.

S van Supersize Broeken en Sandalen

Voor lente zomer 2021 gaan we wijde broeken zien en dragen (bijvoorbeeld wijde joggingbroeken of wijde klassieke broeken met bandplooi), maar wil je helemaal up-to-date zijn dan gooi je er nòg een schepje bovenop. Superwijd en baggy is de allernieuwste trend.

T van Tie Dye en Tricot

De Tie Dye patronen worden steeds geraffineerder en we gaan ze weer volop in de mode voor lente zomer 2021 terugzien. Ook de knitwear modetrend van de afgelopen seizoenen nemen we mee. Denk aan mooie zomertruien en kleine vestjes.

U van Uitzonderlijke snitten

Voor lente en zomer 2021 zijn de modeontwerpers weer heerlijk los gegaan met allerlei opvallende vormen, zoals onverwacht cut-out modellen én bandjes overal.

V van Veren en Vrouwelijk

Veren zijn de nieuwe franjes. Ze prijken op broeken en rokken! Vrouwelijk (lees: bon ton) is ook nog steeds een trend.

W van Workwear

Naast sportswear en loungewear invloeden gaan we ook workwear invloeden zien (bijvoorbeeld in de supersize broeken die we al noemden). Het kon niet uitblijven. Alles wat comfortabel en gemakkelijk is, is mode!

X van X-Factor

Heb jij die?

Y van You!

Wat de modetrends voor lente zomer 2021 ook doen, blijf vooral jezelf!

Z van Zonnekleppen en Zwart

Geen fan van vissershoedjes of baseball petten? Ga dan voor een zonneklep! Een andere klassieker is LBD’tje dat voor lente en zomer 2021 een moderne make-over krijgt, onder meer door spannende cutouts en cape-achtige schouders.

