Droom jij ook van het moment dat je weer naar de kapper kunt? Voorlopig blijft het bij dromen. Het zal geen toeval zijn dat de allernieuwste haarcollectie van Cos Sakkas van Toni&Guy London ‘The Reverie Collection‘ heet. De allernieuwste haartrends voor 2021 zijn dan ook dromerig mooi! Bekijk de kapselfoto’s maar eens.

De hair looks en haartrends die we uit de Engelse hoofdstad doorkrijgen, zijn uitvergroot en op het eerste gezicht misschien wat extreem, maar toch kun je er zelf (straks) best mee aan de slag.

Draagbare kapseltrends voor 2021 die wij in de hair looks van hair stylist Cos Sakkas ontdekken, zijn: de micro pony, de shag, sixties en seventies invloeden, de gordijntjespony en de mullet. Qua haarkleuren zien we een terugkeer van platinablond en roodtinten.

Let ook even op de wenkbrauwen. Die zijn vol, bushy én gebleekt. Volgens ons gaat dit voor 2021 weer een trend worden. Ook Nederlands topmodel Daphne Groeneveld zagen we onlangs op Instagram al met dit soort brows voorbijkomen.

