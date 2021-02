Trakteer je Valentijn op eigengemaakte bonbons. Je kunt ze zo mooi maken als je wilt! Wij versierden ze met een stukje eetbaar goud en sinaasappelpoeder. Die poeder maakten we van sinaasappelschillen (zonder het witte gedeelte) die we in de oven droogden en vervolgens vermaalden. In plaats van goud en sinaasappelpoeder kun je ook kokosrasp gebruiken. Of fijngehakte noten. Stem je Valentijnsbonbons af op de smaak van jouw Valentijn (anders heeft het geen zin om ze zelf te maken!).

Ingrediënten voor circa 15 bonbons

circa 30 rozijnen

Amaretto Disaronno of een andere likeur

100 gram smeltchocolade (of pastilles)

sinaasappelpoeder

eventueel: eetbaar goud

Benodigdheden

papieren bonbon cups

Bereiding

Week de rozijnen in de likeur. Smelt de chocolade au bain marie of in de magnetron. Plaats circa 15 bonbon cups op een bord en doe in elk cupje een stukje eetbaar goud. Dit is een heel precies werkje want het bladgoud kleeft aan vingers en metaal (wij ‘sneden’ en verplaatsten de stukjes bladgoud met twee tandenstokertje). Doe er een beetje sinaasappelpoeder over en schep er dan een theelepel gesmolten chocolade op. Op de chocolade leg je twee rozijnen en vervolgens verdeel je de resterende chocolade over de cupjes zodat de rozijnen helemaal onder de chocolade bedolven zijn. Je gouden bonbons met sinaasappelpoeder en rozijnen in likeur zijn klaar zodra de chocolade hard is geworden.

Tip: verwijder de bonbons uit hun oorspronkelijke cupjes en serveer ze in een cupje dat net een maatje groter is.

