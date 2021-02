Sinds een paar seizoenen laten de modetrends een terugkeer van minimalistische modelooks zien. Ook voor lente zomer 2021 is dit een trend. Een hele mooie en relatief eenvoudige trend zelfs, die je in de gelegenheid stelt om superchic voor de dag te komen.

Hoe creëer je zo’n minimal look volgens de allernieuwste modetrends voor 2021? Ga voor basic items met simpele maar goed doordachte lijnen: een ongevoerde, oversize blazer, een wijde maar chique broek. Essentieel, zonder al teveel details.

En nu komt het: kies je blazer (of top) in dezelfde kleur als je broek (of rok). Al sinds jaar en dag zijn monochrome outfits een trend, en dat geldt temeer voor 2021.

Tot zover niets nieuws. Maar nu komt het. Voor de 2021-vibe, de kwinkslag die je look up-to-date maakt, ga je voor de ultieme modekleuren. Die zijn lieflijk maar niet té zoetsappig. Pastelachtig maar ook fris. Natuurlijk, aards maar dan met een eigentijdse twist.

Think botergeel (een topper!), lila, muntgroen, tabak, camel, waterblauw maar ook helrood en fuchsia. Combineer een pak in deze kleuren met een eenvoudige top in dezelfde kleur (of in het zwart of wit) en klaar ben je. Simpel maar stylish. Bekijk de foto’s maar eens en laat je alvast inspireren.

