Heb jij je schaatsen al uit het vet gehaald? Of houd je van wandelen door de sneeuw en vrieskou? In deze februarimaand 2021 komen we volop aan onze trekken. Het lijkt wel of de natuur er alles aan doet om die gemiste wintersportvakanties van 2021 te compenseren. Wij trokken de stoute schoenen aan en gingen op pad voor een paar streetstyle foto’s in de verse sneeuw. Koud dat het was. Dat deed weer even de alarmbellen rinkelen! We mogen een goede huidverzorging in de winter niet onderschatten! We hebben 5 tips voor je om je huid te beschermen.

#1 Vette crèmes als barrière

Iedereen die zich een beetje met huidverzorging bezig houdt, weet het: in de winter gebruik je een vettere crème dan in de zomer. Allereerst omdat vette crèmes een barrière tegen invloeden van buitenaf vormen. Ze beschermen je huid tegen kou en wind. Verder ook omdat de luchtvochtigheid in de winter vaak lager is dan in de zomer. De centrale verwarming doet ook nog een duit in het zakje. Alles bij elkaar droogt je huid ’s winters sneller uit dan zomers. Er kunnen rimpeltjes en lijntjes ontstaan. Bovendien heeft een droge huid minder weerstand tegen kou en wind. Ook daarom is het van belang om je huid goed in te smeren. Gebruik een (vette) crème die geschikt is voor jouw huidtype en verwen je huid ook regelmatig met een hydraterend masker.

#2 Pas op bij extreme kou!

Maar… er is een maar. Onderzoeken zouden namelijk uitgewezen hebben dat je bij extreme vrieskou beter geen crème kunt gebruiken. De beschermende barrière van de crème zou je namelijk een ‘warmer’ gevoel geven en daardoor bestaat het gevaar dat je niet tijdig bemerkt dat je huid te koud is. Kortom, je zou de alarmbellen dat je huid aan het bevriezen is wel eens kunnen missen! In deze gevallen zou het beter zijn om je gezichtshuid met kleding (bijvoorbeeld een sjaal) te beschermen. Maar ook hierbij moet weer een kanttekening worden geplaatst. Soms kunnen sjaals problemen die door de winterkou veroorzaakt worden verergeren omdat de condensatie van je adem in de sjaal trekt en het vochtige materiaal tegen je huid wrijft. Kies daarom een sjaal in een vochtdoorlatend materiaal. Alles bij elkaar is het misschien beter om bij extreme weersomstandigheden de tijd van de après-ski (sorry, après-schaats) wat te vervroegen :-) Waar je ook voor kiest, pas in ieder geval goed op je huid.

#3 Altijd beschermen tegen de zon

Eigenlijk zou je ook in Nederland altijd – ook in de winter – een crème met een beschermingsfactor tegen de zon moeten gebruiken. Onbeschermde blootstelling aan de zon is nu eenmaal niet goed (anderzijds heb je wel weer wat zonlicht nodig). Dit geldt temeer in een besneeuwd landschap. De sneeuw weerkaatst het zonlicht en je huid krijgt een flinke dosis straling te pakken. Gebruik een hoge factor van tenminste 30 SPF en smeer je huid regelmatig en meerdere malen per dag in. Tegenwoordig bestaan er crèmes met een UVA en UVB factor die speciaal voor het winterseizoen zijn ontwikkeld. In de apotheek kunnen ze je er meer over vertellen.

#4 Lippen een goede graadmeter!

Lippen kunnen als eerste gevoelig op de winterkou reageren. Voelen je lippen droog aan, zie het dan als een teken dat ook de rest van je gezichtshuid extra verzorging en hydratatie nodig heeft. Kies voor je lippen een voedende balsem die geschikt is voor de wintersport en bescherm je huid met een vette en hydraterende crème (zie hierboven).

#5 Extra aandacht voor de uitstekende delen van je gezicht

Vergeet verder niet uitstekende delen van je gezicht zoals je neus, je jukbeenderen en ook je oren (!) nog eens extra in te smeren en beschermen (een muts is bij extreme vrieskou een must). Ook de tere huid onder je ogen verdient de nodige aandacht. Bescherm deze huid goed en kies een zonnebril met UV-factor (ga voor de hoogste beschermingscategorie).

