Afvallen staat en valt met je motivatie. Hoe gemotiveerder je bent, hoe waarschijnlijker het is dat je je streefgewicht zult bereiken. De motivatie moet van binnenuit komen maar ook de omgeving waarin je verkeert, is belangrijk. Een motiverende omgeving helpt zeer zeker om goede resultaten te bereiken en te behouden.

De mensen om je heen

De mensen om je heen kunnen een motiverende omgeving vormen. Heb je huisgenoten, betrek ze dan bij je dieet of doe samen aan de lijn (als dat verantwoord is tenminste). Als je omgeving je helpt en stimuleert, is het veel gemakkelijker om je doelstellingen te bereiken.

Het kan ook zijn dat je opmerken als ‘Moet dat nu, het zoveelste dieet?‘ te horen krijgt. Probeer ook in dat geval uit te leggen wat je wilt bereiken en maak duidelijk dat je met een dergelijke opmerking of houding niet geholpen bent. Jij hebt behoefte aan ‘fans’ die je ondersteunen en je zou graag willen dat dat de mensen zijn die je dagelijks om je heen hebt en waar je van houdt.

Krijg je echter geen steun uit die hoek, reken daar dan ook niet op en ga je eigen weg. Krijg je kritiek, bedenk dan bij jezelf dat dit wellicht een (verkeerde) manier van je huisgenoten of andere mensen om je heen is om je te laten weten dat ze het beste met je voor hebben.

Krijg je een compliment (ja, dat kan ook gebeuren!), neem het dan dankbaar aan. Wijs het niet van de hand, maar gebruik het als een bron van energie, een extra reden om door te gaan met lijnen. Net zoals je kritiek in overweging neemt (want ja, dat doen we, ook al zeggen we dat we er niet naar luisteren), zo moet je ook complimenten in ontvangst nemen. Wees er dus blij mee en wijs ze niet van de hand met een ‘Ach, hier zitten nog vetrolletjes‘ of ‘Ach, er moet nog zoveel af‘.

Dek de tafel voor jezelf. Jij bent jouw gast aan tafel

Behalve de interactie met je huis- of tafelgenoten, is het ook belangrijk dat je een aangename en stimulerende eetomgeving creëert. Het is bepaald niet motiverend om staande te eten en om zonder te kauwen grote happen naar binnen te werken. Op deze manier stuur je chaotische informatie richting je hersenen en je maag die je nerveus zullen maken. Bovendien proef je dan niet eens wat je eet.

Maak daarom tijd vrij om te eten. Heb je een half uur lunchpauze, zorg dan dat dat half uur helemaal voor jou is en breng het in alle rust door. Eet welbewust zonder aan werk of andere zorgwekkende dingen te denken.

Heb je maar 10 minuten om te lunchen, dan is het wellicht tijd om je dag te herorganiseren. Lukt dat niet, zorg dan dat die tien minuten ook echt tien minuten voor jou zelf zijn. Eet je op je werk, ga dan weg bij de computer. Eet niet voor het scherm.

Het allerbeste is het als je – als je daarvoor de gelegenheid hebt – de tafel voor jezelf dekt en plaats neemt voor de maaltijd die je voor jezelf bereid hebt. Zet alles op tafel in de porties die je voor jezelf bestemd hebt. Op deze manier heb je een overzicht van de hoeveelheid en kwaliteit van wat je gaat eten. Creëer een ‘speelveld’ voor jezelf. Een omgeving waar je je maaltijden bereidt, porties opschept en in alle rust van het eten geniet. Doe alsof je een maaltijd voor een gast klaarmaakt. Een heel belangrijke en langverwachte gast… jij dus.

TRENDYSTYLE