Op wintersport gaan zit er voorlopig niet in. Maar de natuur komt ons tegemoet. Zo kleden we ons in 2021 bij sneeuw en barre temperaturen.

Heb jij vandaag je skipak tevoorschijn gehaald? Gelijk heb je! Skiën in buitenland mag er dan niet inzitten, het weer is er in deze dagen wél naar. Laten we dan maar gelijk even kijken naar de modetrends 2021 voor de wintersport. Want die zijn er wel degelijk (al zijn ze door omstandigheden ondergesneeuwd).

Als we het over mode en extreem winterse temperaturen hebben komen we al snel uit bij het Italiaanse modehuis Moncler. Dit merk werd in 1952 in Monestier-de-Clermont, een skioord in de buurt van het Franse Grenoble, opgericht door René Ramillon en André Vincent. In 2003 kwam het in Italiaanse handen. Moncler staat voor luxe sportswear. Tot op de dag van vandaag zijn de klassieke Moncler jacks in Italië – ook onder de jeugd – superpopulair. Wil je trendy zijn, dan draag je Moncler!

De verschillende collecties van Moncler worden tegenwoordig ontworpen door de meest trendy ontwerpers: Matthew Williams, Simone Rocha, J.W. Anderson. Allemaal namen die de fashionista’s onder jullie zullen kennen.

We maakten een kleine selectie voor je om een idee te krijgen van de wintersportlooks voor 2021. Hopelijk laat je op dit moment geen traantje :-)

Wat de modetrends voor 2021 betreft: lompe boots (in plaats van moonboots) zijn superpopulair, doorgestikte (Michelin)jacks zijn hot, monochrome (alle modeitems in dezelfde kleur) looks zijn in, oversize volumes zijn een must, ruiten zijn cool, felle kleuren idem.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Voorlopig blijft het (ijzig) koud :-)

