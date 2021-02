Dé modekleur voor een ijzig koude 2021 winterdag is: zilver! Voor jou én je hondje. Heb jij een zilverkleurig winterjack, dan is het nu tijd om erin te schitteren!

Vanmorgen was ik al vroeg uit de veren omdat ik van de sneeuw wilde genieten. Die lag er, anders dan ik gehoopt had, al niet meer onbedorven bij. Auto’s en voetstappen ontsierden het wit. Ik kon een gevoel van teleurstelling niet onderdrukken. Maar toen kwam er een schattige puppy door de sneeuw aantrippelen en opeens was mijn dag weer goed! Het hondje kwispelstaartte en leek de kou aan zijn pootjes niet te voelen. Het was op dat moment dat mij de Poldo Dog Couture collectie voor winter 2020 2021 van het bekende Italiaanse modehuis Moncler te binnenschoot.

Onderdeel van het groots opgezette fashion evenement van Moncler voor winter 2020 2021 was een futuristische kapsalon waar ‘astronauten’ (modellen) hondjes föhnden en kapten. Zowel de futuristische hair dressers als de hondjes droegen coole, gewatteerde winter(sport)jacks en winterjassen in de stijl zoals we die van Moncler kennen.

Bekijk de foto’s maar eens. In één opslag zal je duidelijk zijn wat volgens Moncler dé wintermodekleur 2021 bij uitstek is. ZILVER! Zowel voor jou als voor je hondje! Andere opties zijn: gedekte kleuren en camouflageprints.

Maar vooral zilver is op dit moment enorm actueel. Heb je een zilverkleurig jack, dan is het nu tijd om te schitteren!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE