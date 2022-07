Als we het over cellulite hebben, dan is het belangrijk om te beseffen dat het eigenlijk iets is dat het hele ‘systeem’ van je lichaam aangaat. Met andere woorden: je moet het breed aanpakken.

Trainingstips om cellulite tegen te gaan

Sinds het bestaan van Trendystyle, vele jaren geleden, hebben we ontelbare artikelen over cellulite geschreven. Zomer na zomer is dit onderwerp weer actueel. Gelukkig weet men er steeds meer over. In dit artikel iets meer over de manier van trainen om cellulite tegen te gaan.

Als we het over cellulite hebben, dan is het belangrijk om te beseffen dat het eigenlijk iets is dat het hele ‘systeem’ van je lichaam aangaat. Het is niet puur iets esthetisch of lokaals dat je benen of billen of welke andere lichaamszone dan ook betreft, maar het heeft te maken met allerlei factoren zoals vochtophoping, verlies van elasticiteit van je huid, de bloedomloop, hormonen en leeftijd, en een scheve verhouding tussen vet en spierweefsel.

Juist omdat het om een algemeen probleem gaat, is het belangrijk om een breed plan van aanpak te maken waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende factoren zodat je de ideale omstandigheden voor je lichaam creëert. En zo moeilijk is dat eigenlijk niet. Met een uitgebalanceerd voedingspatroon en gerichte lichaamsbeweging ben je al een heel eind op weg.

Cellulite en lichaamsbeweging

Vooral over de lichaamsbeweging bestaan nog wel eens wat misverstanden. De beste manier om cellulite in de sportschool te lijf te gaan is met aërobe oefeningen (hardlopen, roeien, wielrennen en crosstrainen) met een lage impact. Dit soort oefeningen versnellen je stofwisseling en de vetverbranding. Combineer je aërobe training met spierversterkende oefeningen die je lichaam strakker en de cellulite minder zichtbaar maken. Vooral die spieroefeningen worden nog wel eens vergeten! Gewichten en krachttraining zien we nog al te vaak als iets typisch ‘mannelijks’ terwijl een beetje squatten met een paar kleine gewichtjes ons zoveel goed kan doen!

Niet te intensief trainen!

Verder is het belangrijk om vooral niet te intensief te trainen. Overdrijf niet. Een te drastisch trainingsschema kan het tegenovergestelde effect hebben. De ophoping van melkzuur zou het ontstekingsproces dat verband houdt met cellulite wel eens kunnen stimuleren. Ga daarom vooral voor milde trainingsvormen, train regelmatig en bouw de intensiteit in de tijd op.

Verder is er ook wel wat discussie rond joggen (op straat). De sterke impact van je benen op de harde ondergrond, zouden slecht kunnen zijn voor de bloedsomloop. Misschien toch iets om in gedachten te houden, al is bewegen altijd nog beter dan niet bewegen!