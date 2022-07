Een nieuw modeseizoen betekent niet per se alleen maar nieuwe modetrends. Er zijn genoeg trends voor herfst winter 2022 2023 die we al langer kennen (en dragen).

12 Modetrends voor herfst winter 2022 2023. Foto’s van links naar rechts: Sportmax, Prada, Valentino, Miu Miu, Max Mara

Verheug jij je al stiekem een beetje op de nieuwe mode voor herfst winter 2022 2023? Maak je geen zorgen. Je mankeert niets; het overkomt de allerbesten. Maar raar is het wel, en het gebeurt ongeveer als volgt: je zit op het strand, geniet van de zon, het is nog volop vakantie en opeens krijg je zin in truien, een stoere winterjas, hoge laarzen. Herken je het?

Wel nu, voor die momenten hebben we alvast een rijtje van de modetrends voor herfst winter 2022 2023 voor je opgesteld. In dit rijtje vind je de modetrends die we van de afgelopen seizoenen meenemen naar het nieuwe seizoen. Dan weet je in ieder geval alvast waarmee je het nieuwe seizoen kunt gaan beginnen:

12 Modetrends voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Prada

1. De witte tanktop (met dank aan de Y2K invloeden).

2. Het tennisrokje (leuk!).

12 Modetrends voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

3. De hooggehakte puntige pump.

4. Lange handschoenen (deze trend is nog niet aangeslagen maar misschien gaat dat het komende seizoen gebeuren).

5. Jeans met lage taille (ook hier is tot nu toe niet veel van terechtgekomen, maar de modeontwerpers blijven het proberen).

12 Modetrends voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino



6. De kleur roze in alle toonaarden (als je het ons vraagt, is roze dé kleur van het jaar 2022 en we zullen ‘m tot het – hopelijk niet bittere – einde dragen).

7. Power jassen (super want die hebben we nog hangen).

8. Overknee laarzen (ook erg welkom want daar hebben we vast ook nog een paar van staan).

9. Little black dresses.

10. De crop top met dat verschil dat-ie voor herfst winter 2022 2023 met een hoge col komt.

11. Platform schoenen (en laarzen).

12. Monochrome (ton sur ton) looks.

Herken je ze? Kijk je garderobe er maar eens op na. Maar vergeet vooral niet om de van de zomer en het hier en nu te (blijven) genieten.