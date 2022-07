Zalm op z’n mediterraans met taggiasche olijven en rode puntpaprika

Dit visgerecht roept heerlijke beelden op aan de blauwe zee, voeten in het zand en andere mediterrane taferelen. Steringrediënt in dit gerecht is de taggiasa olijf.

Zalm met taggiasche olijven en rode puntpaprika’s. Foto: Charlotte Mesman

Zet vrolijke kleuren en warme, volle smaken op tafel met deze zalmfilet op z’n mediterraans. Steringrediënt is – naast de zalm – de taggiasca olijf (meervoud taggiasche), een olijf met een bijzonder zachte smaak. Deze olijf is in sommige supermarkten in Nederland verkrijgbaar (kijk bij de Italiaanse etenswaren). Ander belangrijk ingrediënt is de zoete, rode puntpaprika. De rest van de ingrediënten spreken voor zich.

Ingrediënten voor twee personen

2 zoete, rode puntpaprika’s

extra vergine olijfolie

1 teentje knoflook

taggiasche olijven

kappertjes

1 ansjovisfilet

verse basilicumblaadjes

400 gram zalmfilet

zout

peper

Bereiding

Zalm met taggiasche olijven en rode puntpaprika. Foto: Charlotte Mesman

Was de paprika’s en snijd ze in ringen. Verhit de olijfolie in een koekenpan. Plet de knoflook en fruit het (met schil) in de hete olie. Voeg de paprika’s, de olijven, de kappertjes en de ansjovis toe, doe een deksel op de pan en bak alles op een halfhoog vuur gedurende ongeveer 10 minuten.

Leg nu de zalm op de paprika (met de huid naar beneden). Breng op smaak met zout en peper en voeg de gewassen basilicumblaadjes toe. Doe de deksel er weer op en bak de zalm ongeveer vijf minuten op een middelhoog vuur.

Draai de zalmstukken om, verwijder de huid en breng nu deze kant op smaak met zout en peper. Laat de zalm nog zo’n tien minuten op een laag vuur (met de deksel op de pan) prutttelen.

Verdeel de vis met groenten over de borden en ga aan tafel.