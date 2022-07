De mode peopletjes dragen ook deze zomer gescheurde spijkerbroeken

Alles hadden we verwacht, maar géén gescheurde spijkerbroeken. Toch zagen we ze op de Pitti Uomo modebeurs in Florence héél véél dragen.

Gescheurde spijkerbroeken in de streetstyle mode bij Pitti Uomo in Florence. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Pitti Uomo modebeurs in Florence in juni 2022 zagen we opvallend veel gescheurde spijkerbroeken voorbijkomen. Deze modetrend hadden we niet zien aankomen.

Gescheurde spijkerbroeken in de streetstyle mode bij Pitti Uomo in Florence. Foto Charlotte Mesman

Als we naar catwalks voor zomer 2022 kijken, en ook naar de modecollecties bij de modeketens en in de boetieks, dan zien we daar als jeans trends met name gekleurde spijkerbroeken (in het roze, mintgroen, bleekgeel en andere pastels) of, als nieuwigheid, spijkerbroeken met een lage taille. Verder is het spijkerrokje een hot item.

Gescheurde spijkerbroeken in de streetstyle mode bij Pitti Uomo in Florence. Foto Charlotte Mesman

Maar spijkerbroeken met scheuren hadden we eigenlijk alleen bij het Italiaanse modehuis Dsquared2 gezien, en die waren zò excessief gescheurd dat ze van draadjes aan elkaar hingen. Ze hebben echter niets van doen met de jeans die we op de modebeurs in Florence zagen dragen. Zie onze foto’s.

Gescheurde spijkerbroeken in de streetstyle mode bij Pitti Uomo in Florence. Foto Charlotte Mesman

Het favoriete jeans model in de Italiaanse kunststad is wijd, met hoge taille, en scheuren. Deze broeken met ultra casual uitstraling werden ook nog eens op een ultra casual manier gedragen.

Stijltips

Om zelf zo’n casual look te creëren, combineer je zo’n wijde, gescheurde spijkerbroek met een oversized bottom-down blouse, met een crop top of met een stoere witte blouse. Ook de combinatie met een witte tanktop in jaren ’70 stijl is supercool. Een blazer mag je, zeker bij zomerse temperaturen, achterwege laten.

Gescheurde spijkerbroeken in de streetstyle mode bij Pitti Uomo in Florence. Foto Charlotte Mesman

Onder je spijkerbroek draag je sandalen of stoere, superlelijke slippers. Een hippe tas erbij, en je bent up-to-date. Klaar voor zwoele zomerse dagen. Want afgezien van het feit dat die gescheurde spijkerbroeken dus blijkbaar in de mode zijn, zijn ze bij hoge temperaturen ook wel heel erg lekker in het dragen :-)