Waarom we op vakantie sneller verliefd worden

Vakantieliefdes. Een heerlijk woord. Passionele zoenen in een exotische omgeving. Warme lichamen tegen elkaar op het nachtelijke strand. Bitterzoete tranen bij het afscheid. Waarom zijn vakantieliefdes zo fantastisch en waarom worden we juist op vakantie zo dolverliefd?

Feesten op Ibiza, zonnebaden op de Canarische eilanden, eilandhoppen in Griekenland of een strandje pakken in eigen land… Cupido heeft zijn pijlen klaar liggen. Op vakantie is het o zo gemakkelijk om verliefd te worden. We vroegen ons af waarom dat eigenlijk zo is. Zijn er op vakantiebestemmingen misschien veel meer geschikte liefdeskandidaten beschikbaar? Liggen de mannen daar voor het oprapen? Vast niet. Volgens ons heeft het met andere dingen te maken.

Op vakantie zijn we meer ontspannen

Thuis wordt een groot deel van onze energie opgeslokt door werk, verplichtingen en zorgen. We concentreren ons vooral op de dingen die we moeten doen. Ons privé-leven schiet er vaak bij in. Aan geest en lichaam komen we bijna niet toe. Liefde en verliefdheden passen maar moeilijk in dit plaatje.

Het doel van de vakantie is om de knop even om te zetten. Om alle dingen achter ons te laten. Op vakantie doen we er alles aan om te ontspannen. Om het contact met onszelf – onze gevoelens, emoties en ons lichaam – weer terug te vinden. Logisch dat het in zo’n staat gemakkelijker is om (weer) verliefd te worden, al was het maar op je eigen vent.

De omgeving helpt een handje

Wuivende palmen, een felblauwe zee, warm zand, zwoele avonden, sterrennachten, muziek en romantische entourages. Je moet wel een hart van steen hebben als je in zo’ omgeving niet smelt voor die donkere ogen die je lief aankijken.

Op vakantie staan we meer open voor nieuwe dingen en contacten

Op vakantie zijn nieuwe contacten zo gelegd. Bijna iedereen is erop uit om nieuwe dingen te doen en daarbij hoort ook het ontmoeten van nieuwe mensen. Thuis zou je er niet over piekeren om die onbekende jongen die je flirterig aanspreekt te antwoorden maar op vakantie hoort het erbij en speel je het spel – vaak tot je eigen verbazing – mee.

De levensstijl

Ook de levensstijl die we er tijdens de vakantie vaak op na houden, werkt vakantieliefdes en verliefdheden in de hand. Feesten is aan de orde van de dag en tijdens de vakantie willen we ook wel eens wat dieper in het glaasje kijken waardoor onze remmingen weg komen te vallen. We doen dingen die we anders nooit zouden durven en schatten de dingen anders in dan bij nuchterheid. Hierdoor kan het gebeuren dat je in de armen van een onbekende Griek of Italiaan belandt. Dat kan heerlijk zijn maar het kan ook verkeerd uitpakken. Wees altijd voorzichtig. Wees zuinig op je lichaam en je hart!

Wegvallen van kritiek

Op vakantie komen we in een soort vacuüm terecht. Wij zijn weg uit onze omgeving, weg van de mensen die als het ware een soort stille controle op ons uitoefenen. Alle verplichtingen en sociale contacten die ervoor zorgen dat we in de pas blijven lopen, vallen weg. We voelen ons vrij en passen een andere maatstaf toe. Het is niet meer belangrijk of de man of jongen waar je verliefd op wordt een goede baan heeft of bij je ouders in de smaak zou vallen. Je hoeft geen verantwoording meer af te leggen. Dit verklaart ook meteen waarom we op vakantie verliefd kunnen worden op een type persoon waar we in onze eigen omgeving nog geen woord mee zouden wisselen. En dit verklaart ook waarom veel vakantieliefdes, uitzonderingen daargelaten, na afloop van de vakantie vaak niet meer blijken te werken.