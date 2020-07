Streetstyle mode zomer 2020. Minirokken en shorts

De afgelopen jaren hebben spijkershorts een enorme comeback gemaakt. Spijkershorts zijn altijd goed. Maar de modetrends voor zomer 2020 laten ook een ander beeld zien. Stylish, cool, sensueel. Minirokken zijn terug in de mode. En de shorts zijn chiquer, eleganter, vrouwelijker.

Het was voor sommige mensen echt even schrikken toen de rechte minirok in jaren ’80 stijl weer in de mode kwam. En toch kan zo’n rokje ontzettend stylish zijn. Draag een recht rokje met een top met lange mouwen en het is opeens chic. Je kunt er zwarte, platte veterlaarsjes onder dragen, maar voor een avondje uit is een hooggehakt sandaaltje natuurlijk helemaal super.

Shorts kunnen ook heel stylish zijn. Combineer bandplooishorts met hoge taille met een romantische blouse en rijglaarsjes. Ga voor naturel kleuren en shockeer iedereen met een mega-ceintuur. Het zijn maar ideeën, maar ze zetten je wel aan het denken.

Ook fashionista Caro Daur laat zien hoe je shorts een bijzonder modieuze touch kunt meegeven. Zij combineerde zijden boxershorts met een witte blouse en trendy witte schoenen met halfhoge hak.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren. Vervang je spijkershorts door een jaren ’80 minirok of ‘alternatieve’ shorts. Vervang je T-shirt door een mooie blouse. En ga voor trendy modeaccessoires. Deze looks laten zien hoe cool en geraffineerd een blote-benen-look kan zijn.

TRENDYSTYLE