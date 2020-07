De make-up trends voor herfst winter 2020 2021 zijn veelbelovend. MAC Cosmetics brengt vier hoofdtrends voor het nieuwe seizoen in kaart: Accessorized (je werkt met kristallen, glitter en bladgoud), Classic (terug naar de basics zoals rode lippen en zwarte eyeliner), Shaded (make-up in huidstinten) en Glossy (werken met highlights). Het zijn stuk voor stuk moderne make-up trends die backstage bij internationale Fashion Weeks het licht zagen (we zullen ze in de komende weken voor je uitdiepen). Maar wat kun je met make-up trends als je al wat ouder bent? Waar moet je op letten als je een rijpere huid hebt. Connie Man, Senior Gloabl Artist van MAC Cosmetics, heeft een aantal praktische anti-aging make-up tips voor ons.

Welke make-up tips zou je vrouwen die niet meer zo piepjong zijn (50 plussers) meegeven?

‘Als je wat jonger bent, maakt je huid in de regel wat meer talg aan. Hierdoor kan je huid sneller glimmende plekjes vertonen. We gebruiken dan poederproducten omdat die beter blijven zitten. Maar als je ouder wordt, wordt je huid droger omdat die minder talg gaat aanmaken. Wat je vaak ziet, is dat we dan toch dezelfde producten blijven gebruiken als toen we jong waren terwijl die producten dan eigenlijk niet meer geschikt zijn. Het is dan ook raadzaam om – als je merkt dat je huid gaat veranderen – je producten aan te passen aan je huid. Als je een droge huid hebt, zul je poederproducten namelijk veel sneller op de huid zien liggen, omdat de connectie met je huid er niet is. Een tip is dus om, als je ouder wordt en je merkt dat je huid droger wordt, over te stappen op crèmeproducten. Crèmeproducten zijn vriendelijker voor je huid, het resultaat zal er natuurlijker uitzien en je huid maakt een betere connectie ermee. Negeer veranderingen in je huid dus niet, maar vraag je af wat het prettigst is om mee te werken.’

Wat vind je van regeltjes als: geen donkere oogmake-up of geen donkere lippenstift als je ouder wordt?

‘Hoe je je opmaakt, hangt af van de persoon. Het is helemaal niet gezegd dat je je ogen als wat ouder bent niet donker mag opmaken of geen felle lippenstift mag gebruiken. Ik vind het persoonlijk ontzettend mooi als ik een oudere dame met een heel mooie, rode lipstick zie. Inderdaad is het zo dat, als je ouder wordt, je lipstick wat sneller kan uitlopen door lijntjes rond je mond. Het advies is dus: altijd even kijken wat het mooiste is. Overigens zijn er altijd weer hulpmiddeltjes om mooie resultaten te bereiken. Uitlopen kun je bijvoorbeeld tegengaan met primer producten of long wearing producten. Dus als producten minder lang blijven zitten, dan kun je uitkijken naar een product dat niet snel uitloopt.’

‘Ook als we het over oogmake-up hebben, dan betekent dat niet dat als je wat ouder bent er opeens allemaal dingen zijn die niet meer kunnen. Vroeger hoorde je bijvoorbeeld wel eens dat blauw op je oogleden ouderwets zou zijn. Maar als je blauw voor je ogen zou willen gebruiken, dan kan dat heel goed. Het hoeft dan niet meteen een grote, blauwe veeg over je oogleden te zijn, maar gebruik bijvoorbeeld een mooi, blauw oogpotlood.’

‘Als je ouder wordt, kan het sneller lijken dat je teveel make-up op hebt. Dit komt bijvoorbeeld doordat producten in de lijntjes gaan zitten. Dit kun je voorkomen door wat minder product met je kwast te pakken en door je make-up beetje bij beetje op te bouwen. We hebben snel de neiging om veel product te pakken en om dan te proberen om het uit te vegen, maar dat is soms lastig als het eenmaal op de huid zit. In laagjes werken is het advies.’

‘Ook in geval van anti-aging huidverzorging is het goed om in laagjes te werken. Je kunt bijvoorbeeld eerst een serum aanbrengen en dan je dagverzorging. Of eerst een tonic en een serum en dan een dagcrème, maar dan in dunne laagjes, zodat je huid de producten goed kan opnemen en absorberen. Anti-aging is ook het gebruik van producten met een SPF-filter want ook als de zon niet schijnt, moet je je huid beschermen.’

Met dank aan Connie Man, Senior Global Artist MAC Cosmetics. Dank ook aan Gaby Zonnevijlle, UPR Netherlands

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE