Heeft moeder natuur je krullen geschonken? Fantastisch! De haartrends voor herfst winter 2020 2021 doen er alles aan om krullen zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen of sterker nog: te accentueren. Deze trend ligt in de lijn van de afgelopen seizoenen waarin de hair stylisten er niet genoeg van konden krijgen om te benadrukken dat we vooral de textuur van ons eigen haar moet respecteren en uitvergroten. Dus heb je steil haar, ga dan voor steil haar, heb je krullen, ga dan voor krullen. En hoe!

Lang kapsel voor krullend haar

De haarsnitten voor krullend haar voor herfst winter 2020 2021 zijn spannend en sensueel. Lang haar is terug in de mode. Heb je krullen en houd je van lang haar, laat ze dan weelderig groeien. Haarverzorging is voor jou een aandachtspunt. Laat je haar ook regelmatig bijpunten. Kies je haarproducten met zorg en steel de show met een ‘coupe wild‘! Op dagen dat je wat ingetogener door het leven wilt gaan, kun je je haar bijeenbinden in romantisch, messy opsteekkapsel.

Halflang kapsel voor krullend haar

Bobkapsels en lobkapsels zijn al jaren de favoriet en dat geldt ook voor krullend haar. Je kunt je haar op één lengte laten knippen, maar je kunt ook met verschillend haarlengtes spelen. Zo kun je kiezen voor wat langer haar achter in je nek. Je kunt zo’n coupe combineren met een lange pony. Zo krijg je een supercoole retro look, een soort halflange shag.

Kort kapsel voor krullend haar

Houd je van een vlot, kort koppie maai dan niet al je krullen weg, maar ga voor volume. Laat die krullen zien! Met veel volume bovenop je hoofd creëer je een spannende seventies look. Voor een vrouwelijke touch kun je het haar in je nek wat langer laten. Completeer het geheel met een korte pony zodat je hele gezicht – ondanks de korte haarlengte van deze coupe – aan alle kanten door krullen omlijst is.

