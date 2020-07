Wenkbrauwtrends blijven ons – iedereen – bezighouden. Connie Man, Global Senior Artist van MAC Cosmetics, weet er alles van. Elk seizoen werkt Connie, samen met het team van MAC, backstage bij de internationale Fashion Weeks aan de make-up looks voor de belangrijkste modehuizen. In dit interview praat Connie ons bij over de wenkbrauwtrends voor herfst winter 2020 2021. Dat bijpraten ging – anders dan met de vele, andere Senior Artists die je op Trendystyle vindt – in het Nederlands want Connie komt uit ons eigen landje! Ze kan ons dus niet alleen (in het Nederlands) updaten over internationale make-uptrends maar weet ook precies er wat bij ons qua trends leeft.

Wenkbrauwen staan al jaren enorm in de picture. Welke wenkbrauwtrends kunnen we voor winter 2020 2021 verwachten?

‘Mooie wenkbrauwen blijft iets wat iedereen wil. Wenkbrauwen, volle wenkbrauwen – denk aan het Brooke Shields effect – worden geassocieerd met jeugdigheid. ‘Vol’ en ‘natuurlijk’ zijn de keywoorden. De huidige trend wil dat je de plekjes invult waar iets mist. Je zet de puntjes op de i. Een andere trend is: omhoog geborstelde wenkbrauwen. Ik noem dat ‘happy brows‘. Het klinkt misschien onzinnig, maar omhoog borstelen maakt een enorm verschil. Bij sommige mensen kan dat optisch gezien echt als een soort eye lift werken. Als ik mijn werk terugzie – of dat nu om een backstage look of een andere opdracht gaat – en ik opmerk dat er een paar haartjes naar beneden hangen, dan heb ik echt het idee dat ik een puntje op de i heb gemist.’

Wenkbrauwen zijn een make- of breakding in je make-up look – Connie Man, MAC

Hoe maken we onze wenkbrauwen in herfst winter 2020 2021 op?

‘Vroeger gebruikte je één enkel product om je wenkbrauwen op te maken: een potloodje of een powder. Nu zie je dat we meerdere producten en technieken naast elkaar gebruiken om, wat heet, een ‘fluffy eyebrow‘ te maken. Dat zijn wenkbrauwen die vol, natuurlijk en volumineus zijn.’

‘Als eerste gebruik je een potloodje of powder om de lege plekjes op te vullen. Wil je haartjes intekenen, zoals dat tegenwoordig de trend is, dan kun je ook een brow liner gebruiken. Zo’n liner, een soort eyeliner voor je wenkbrauwen, is uiterst geschikt voor het tekenen van haartjes. Een gewoon potloodje kun je supersuperdun slijpen, het zal nog te dik zijn om er een wenkbrauwhaartje mee na te bootsen. Brow liners hebben wenkbrauwkleuren en stellen je in staat om ontbrekende haartjes heel natuurlijk bij te tekenen. Daartoe maak je zo licht mogelijke bewegingen. Het is bijna aaien wat je doet. Het kan een beetje spastisch aanvoelen maar het werkt.’

‘De finishing touch is een wenkbrauwgel. Die zorgt ervoor dat je wenkbrauwhaartjes mooi omhoog staan. Hierdoor krijg je dat fluffy effect. Je wenkbrauwen krijgen een mooi volume. Een transparante wenkbrauwgel verwijdert meteen ook het overtollig product dat je hebt gebruikt om ontbrekende haartjes bij te tekenen waardoor het er natuurlijker uitziet. Daarnaast heb je ook nog wenkbrauwgel waar een kleurtje in zit. Die gekleurde gels zijn ideaal als je lichte of door de zon gebleekte wenkbrauwhaartjes hebt. Van die haartjes die je wel hebt, maar die niet zichtbaar zijn. Om die zichtbaar te maken, gebruik je een gel met een kleurtje. Eigenlijk heb je al die andere producten dan niet nodig. Haal een wenkbrauwborsteltje met gekleurde gel over je wenkbrauwen, en je onzichtbare haartjes komen tevoorschijn. Tegelijkertijd legt zorgt zo’n fiber gel voor een coating waardoor je wenkbrauwen volume krijgen. Je hebt direct alles in één: volume, kleur én een mooie vorm. Dat is de definitie van een fluffy brow. Supernatuurlijk.’

Welke wenkbrauwvormen zijn op dit moment de trend?

‘Als je je wenkbrauwen in gedachten in drie stukken verdeelt, dan zou de ideale verdeling zijn: 2/3 deel vanaf je neus naar buiten toe, dan het hoogste puntje, en vervolgens 1/3 deel richting het uiteinde van je wenkbrauw. Die verdeling is bij iedereen mooi. Je kunt het puntje ook verder naar buiten leggen. Maar als het hoogste puntje dichter bij je neus ligt, krijg je een wat vragende blik. Hoe meer het hoogste puntje naar de buitenkant zit, hoe beter. Bij zo’n verdeling kun je meteen het wenkbrauwbot mooi accentueren, met bijvoorbeeld highlight. Je krijgt dan een licht/donker effect. Je hebt je wenkbrauwen aangezet, die zijn donkerder en vormen een soort schaduw of kadertje om je oog. Als je vervolgens het wenkbrauwbot oplicht, dan heb je meteen instant diepte. Voor veel mensen is de wenkbrauwen doen essentieel of cruciaal, want het geeft je ogen meteen vorm, het legt een kadertje rond je oog. Wenkbrauwen gaan volgens mij nooit uit de mode. Wenkbrauwen doen is één van mijn grote favorieten.’

Met dank aan Connie Man, Senior Global Artist MAC Cosmetics. Dank ook aan Gaby Zonnevijlle, UPR Netherlands

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE