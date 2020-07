Drie zomerlooks in drie verschillende stijlen, maar allemaal conform de allernieuwste modetrends voor zomer 2020. Wat wordt jouw look? De VIP-look, de marinelook, of de modellenlook?

Kwakkelende zomer? Laat je niet klein krijgen. Stel de mooiste outfits samen. Ga voor een VIP-look. Of voor een marinelook. Of voor een modellenlook. We hebben drie onderling verschillende looks voor je. Alle drie zijn ze even cool en in lijn met de modetrends voor zomer 2020.

VIP look met Grace Kelly charme

Voel je op en top vrouwelijk in een plissérok met lakpumps en een mooie blouse met kant. Tuttig? Echt niet! Haal er een statement vintage bril bij. En een tas in een felle kleur. Steek je haar zwoel op in BB-stijl. Waar wacht je nog op?

Zin in zee. De marinelook

Het mag dan misschien geen bikiniweer zijn, maar die summervibes kun je ook op een andere manier creëren. Ga voor spijkergoed in lichte kleuren. Wit, lichtblauw. Warm maar toch zomers. En haal er blauw met witte strepen bij. Zomerser kan niet!

Trendy modellenlook

De minirok is terug in beeld. Meer dan een modetrend is het een streetstyle trend. We zien ‘m op straat vaak voorbijkomen. Trouwe lezers zullen weten dat wij géén fan zijn van zwarte panty’s, zeker niet in de zomer. Maar als je ze draagt zoals op onze streetstyle foto, dan kom je er wel mee weg. Zwarte panty’s, zwarte laarsjes, een vlot minirokje en een boxy blazer. Supercool! Niet bepaald zomers maar wel een manier om een minirok te dragen als de temperaturen te wensen over laten.

