Streetstyle mode 2020. 3x Fashion modellen in jeans

De modetrends mogen dicteren wat ze willen, de modellen zullen de tendensen nooit als zodanig overnemen. Opzichtige of gezochte combinaties laten ze voor wat ze zijn. Een model zal altijd voor een eenvoudige outfit gaan, maar die draagt ze wel zo dat duidelijk is dat ze ‘up-to-date’ is. Spijkergoed past helemaal in dit straatje. We zochten drie modellen-denim-looks voor je uit. Om je door te laten inspireren.

Double denim

De double denim trend – denim op denim – is een klassieker die zomer 2020 weer helemaal hip is. Modellen leggen deze combinatie graag. Je kunt er alle kanten mee op. Een uitlopende spijkerbroek met een spijkerblouse met knoop is altijd goed. Heerlijk seventies. Heerlijk hip(pie).

Spijkerjack op total black

Een andere klassieke combinatie is het spijkerjack op een total black outfit. Deze combinatie is zò fashion model. Total black kleedt slank af, en dat spijkerjack is stoer (en warm).

Spijkershorts met mooie top (en laarzen)

De laatste jeans look die we voor je uitkozen, is meteen ook de coolste. Spijkershorts met stoere boots en een mooie top. Dit is onze favoriete denim look voor zomer 2020. Houd dat broekje net even wat langer (zoals op onze streetstyle foto) en ga voor een mooi bloesje of truitje, dan kan het met die laarzen nooit ordinair worden.

Onthoud: fashion is fun! Geniet ervan.

