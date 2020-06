New York, Londen, Milaan, Parijs. Helemaal cool, maar er is meer onder de zon. Kopenhagen bijvoorbeeld. De Scandinavische mode heeft in Nederland in de afgelopen jaren steeds meer voet aan de grond gekregen. Zo mag de Copenhagen Fashion Week niet onderschat worden. Ook de streetstyle mode in de Deense hoofdstad is zeker de moeite waard. We zochten een aantal ‘super-juiste’ streetstyle looks voor je uit die helemaal in lijn zijn met de modetrends voor lente zomer 2020. Om je door te laten inspireren!

Streetstyle mode zomer 2020 uit Kopenhagen

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Wij ontdekten er tal van de allernieuwste modetrends voor zomer 2020 in. Laten we de looks even langslopen.

1. Slim fit spijkerbroek tot op de knie (zie de cover afbeelding). Superhip (zie Saint Laurent) en supergemakkelijk om zelf thuis even te fixen. Knip een oud slim fit jeansje af en voilà.

2. Pumps met halfhoge hakken en puntige neusjes. Deze schoentjes zijn dit seizoen superhot.

3. Goudkleurige kettingen met grote schakels.

4. Total white.

5. Opengewerkte tassen.

6. Cat’s eye brillen.

7. Jeans rokken.

8. Wijde, witte blousons met pofmouwen (supertrend!!!).

9. Oversize blazers.

10. Wederom: schakelkettingen en cat’s eye brillen.

11. Superlange jurken/gewaden.

12. Cowboy boots! Dit is een supertrend voor jong en niet meer zo piepjong :-) Een alternatief: Mary Janes met hoge sleehakken!

Geniet van deze stylish looks.

