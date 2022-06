5x Casual streetstyle looks voor frisse (koude) lente en zomer dagen

5x Casual streetstyle looks voor frisse (koude) lente en zomerdagen. Foto Charlotte Mesman

Weet jij ook niet meer wat je aanmoet als het Nederlandse lente- en zomerweer zich van zijn slechtste kant laat zien? De outfits van de fashion modellen off-duty kunnen uitkomst brengen.

Anders dan influencers kleden fashion modellen zelden volgens geheel volgens de allernieuwste modetrends. Ze geven de voorkeur aan eenvoudige, casual looks waarin ze dan en passant de mode must-haves verwerken. Dat doen ze dus op een ingetogen manier, zonder dat het opzichtig wordt (zoals dat bij de influencers wel eens het geval is).

Dat geldt niet alleen voor wàt ze dragen maar ook voor de kleuren die ze in hun looks verwerken. Het gros van de modellen laat de felle (neon)kleuren die voor zomer 2022 een huge trend zijn links liggen, en gaat voor de klassiekers: zwart, wit, donkerblauw, naturel tinten.

Een materiaal waar de modellen dol op zijn, is denim. Spijkerbroeken en spijkerrokken vormen een belangrijk onderdeel in de garderobe van de modellen. Een andere must-have is het minirokje, overigens een modetrend die we voor zomer 2022 volop gaan zien. Heel geliefd zijn ook lange blazers die zich dan weer supercool laten combineren met spijkergoed en minirokjes.

Balanceren de influencers op de meest onmogelijke schoenen – hooggehakte sandaaltjes, torenhoge platformschoenen -, de fashion modellen – die vaak kilometers per dag lopen om castings te doen – houden het tegenwoordig op platte mocassins, sneakers en stoere enkellaarsjes met veters.

Kortom, de looks van de fashion modellen zijn casual maar tegelijkertijd supercool en up-to-date zonder dat het er te dik bovenop ligt. Het zijn looks die zich gemakkelijk laten dragen en die een perfecte basis vormen voor modelooks voor niet al te warme lente- en zomerdagen. Bovendien stel je deze looks samen met basics, kledingstukken die je misschien al in je kast hebt.

Een paar voorbeelden:

Combineer een blauwe spijkerbroek met een crop top en een lange blazer.

Draag een witte spijkerbroek met een romantische blouse. Daar kan dan weer een oversized blazer of leren jack overheen.

Draag een kuitlange spijkerrok (ze zijn weer terug in de mode!) met een mesh truitje (een andere toptrend voor lente zomer 2022) en een paar mocassins.

Draag die mini (ook al is het er eigenlijk te fris voor) met een kort teddy jasje.

Draag een hoodie onder een oversized blazer.

Simpel maar cool. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

