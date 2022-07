Geniet van deze kleurrijke streetstyle looks bij Moschino (en doe er iets mee)

De mode van Moschino is ironisch, amusant, sexy, hilarisch. Plak er het etiket op dat je wilt. Geniet mee van de streetstyle looks tijdens de Fashion Week.

Kleurrijke outfits bij Moschino. Foto Charlotte Mesman

De mode van Moschino behoeft geen introductie. Iedereen kent de hilarische collecties van dit Italiaanse modehuis. De Amerikaanse ontwerper Jeremy Scott gaat voort in de innovatieve trant die de mythische ontwerper Moschino toentertijd heeft gezet.

Streetstyle mode Moschino zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Fashion Week is het niet alleen op de catwalk van Moschino feest, maar ook daarbuiten. Veel genodigden komen in looks van het maison zelf, anderen interpreteren de mood op hun eigen manier.

Streetstyle mode Moschino zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Maar één ding ontbreekt bij Moschino niet: kleur. Vooral kleurrijke fantasieën waarop allerlei cartoons te ontdekken zijn. Je kijkt hier echt je ogen uit.

Streetstyle mode Moschino zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Mini viert hier ook hoogtijd. Minishorts met hoge taille maar ook microjurkjes. Setjes in dezelfde fantasie zijn de favoriet. Daar horen dan weer grappige mode accessoires bij zoals zonnebrillen met hartvormige glazen en micro tasjes met ontelbare details.

Een kleurrijke outfit bij Moschino. Foto Charlotte Mesman

De mode van Moschino is een feest. De streetstyle laat zien dat werkelijk alles mag en kan. Bekijk de foto’s maar eens en geef je eigen mode look eens een spannende boost met iets grappigs, iets wat even heel anders is dan je dagelijkse outfit.