Zo zien de korte en halflange kapsels voor 2023 eruit

Ben jij een dare devil en durf je de kappersschaar op je haar los te laten? Verdiep je dan even in de haarsnitten voor lente 2023! Yep, 2023.

Korte en halflange kapsels voor 2023. Photo courtesy of Max Mara Resort 2023

In deze periode van het jaar showen de modehuizen hun cruise of resort modecollecties voor voorjaar 2023. Daarmee krijgen we een eerste idee van de mode maar ook kapseltrends voor volgend jaar.

Dus: ben je avant-gardistisch ingesteld, houd dan deze cruise of resort collecties in de gaten :-)

De resort collectie van Max Mara voor 2023 bijvoorbeeld die onlangs in Lissabon werd gepresenteerd, was een verrassing in die zin dat we ongewoon veel zwart voorbij zagen komen. Verder waren we natuurlijk ook nieuwsgierig naar de kapsels en haarlengtes.

Lang haar domineert nog altijd maar er showden ook modellen met interessante korte en halflange kapsels.

Eén van die korte kapsels was een klassieke pixie cut waarbij het haar glad om het hoofd gestyled was (à la Mia Farrow in Rosemary’s Baby). Die ‘gelikte’ styling was overigens in lijn met de teneur van de haarstijl voor deze show. De kapsels waren ‘echte’ kappershoofden: glad en met gecontroleerde slagen in het haar. Grafisch is misschien een nog beter woord.

Want ook de halflange kapsels waren superstrak: een scherpe zijscheiding, steil haar tot ongeveer aan de oren en vandaar tot aan de punten elegante golfbewegingen.

Heel trendy is ook het korte kapsel met een langere haarlengte (matje?) in de nek en een uitgedunde pony. Dit is misschien wel het hipste kapsel in de show. Of is het die korte pixie cut? Wie niet waagt, wie niet wint. We dagen iedereen uit om eens met een spannend kapsel te experimenteren.