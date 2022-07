Max Mara kiest zwart en camel voor de nieuwe modecollectie voor lente 2023

Max Mara Resort collectie 2023. Photo courtesy of Max Mara

Als je alle catwalkfoto’s van de Max Mara Resort collectie voor lente zomer 2023 naast elkaar zet, dan valt meteen op dat zwart en camelkleuren de boventoon voeren. Pas tegen het einde van de show, die overigens in Portugal plaatsvond, kwamen er wat kleuren als mosterdgeel, kobaltblauw, paars, bosgroen en gebrand oranje aan te pas.

Max Mara Resort collectie 2023. Photo courtesy of Max Mara

Zwart zien we steeds meer terugkomen in de modecollecties en wij denken dan ook dat deze niet-kleur terrein aan het winnen is. Na alle uitbundige kleuren van de afgelopen jaren zal dat niemand verbazen.

Max Mara Resort collectie 2023. Photo courtesy of Max Mara

Een andere, actuele modetrend die we in de nieuwe Resort collectie van Max Mara terugzien, is de monochrome look. We blijven ons in één kleur per outfit kleden.

Max Mara Resort collectie 2023. Photo courtesy of Max Mara

De grote nieuwigheid is volgens ons dat we langzaam maar zeker weer afstevenen op slankere silhouetten. Na alle oversized looks van de afgelopen seizoenen komt Max Mara met slank afkledende kokerrokken met hoge taille en lengtes tot over de knie. Onder de rokken komt een geplisseerd randje uit. Ook figure hugging jurkjes zijn van de partij.

Max Mara Resort collectie 2023. Photo courtesy of Max Mara

Alleen voor de avond zijn de volumes groot: Max Mara kiest voor ultralange, zwierige jurken. Soms, maar lang niet altijd, worden de taille benadrukt met een ceintuur.

De topjes blijven kort en laten, boven hoge taille broeken en rokken, nog steeds een glimp blote buik zien.

Een opvallend detail is dat alle looks met zwarte netkousen worden gepresenteerd. Ook hiervan denken we dat het een trend gaat worden (we zagen netkousen al tijdens de afgelopen Fashion Weeks voorbijkomen). Dit is een trend waar je nu direct al mee aan de slag kunt gaan.

Max Mara Resort collectie 2023. Photo courtesy of Max Mara

Last but not least: voor liefhebbers van de teddyjas hebben we goed nieuws. In deze Resort collectie zagen we er maar liefst twee plus een oversized gilet-jasje in teddy.

Bekijk de foto’s maar eens en steek er ideeën voor jouw modelook van op.