Streetstyle 2020. She got it! Dit is de ultieme modelook van nu

Tijdens de modeweken kun je het zo gek niet verzinnen of je ziet het langskomen. Fashionista’s maken de meest onzinnige combinaties om de aandacht van de streetstyle fotografen te trekken. Ze deinzen nergens voor terug als het bekendheid kan opleveren. Als een bonte outfit je de weg van de roem op kan helpen, waarom dan ook niet?

Overigens hebben ze ergens wel een beetje gelijk want de streetstyle fotografen fotograferen inderdaad alles wat los en vast zit. Zo haalden een aantal bloggers tijdens de modeweek in Florence eens een geslaagde grap uit. Ze doken de eerste de beste Chinese winkel in en dosten zich uit in allerlei loeigoedkope gewaden. Ze droegen ze lukraak over elkaar en creëerden er outfits mee die zich maar moeilijk laten navertellen. Enfin, de streetstyle fotografen gingen helemaal los… Je ziet het, de gedachte van al die bloggers die als exotische vogels de fashion weeks luister bijzetten is dus zo gek nog niet.

Maar gelukkig zijn er ook fashionista’s die met ‘echte’ fashion looks ten tonele verschijnen. Zoals de hoogblonde Caro Daur uit Duitsland. De foto’s op deze pagina maakten wij tijdens de modeweek van januari 2019 en laten zien hoezeer Caro de mode ver veruit was. Want wat zij hier draagt, is dé ultieme modelook van het moment.

Laten we de look even ontleden. Caro draagt een mooie (zijden?) jurk met kettingpatroon tot halverwege de kuit. De jurk is hooggesloten en daarmee in lijn met de bourgeois trend. Over de jurk draagt ze een oversize blazer, één van de coolste item van nu, mét daarover een ceintuur, iets wat momenteel ontzettend hot is. Onder de jurk draagt Caro hoge laarzen. Het patroon van de tas is qua kleur afgestemd op de jurk. Kortom, uit alles blijkt dat ze de mode helemaal in haar vingers heeft.

Maar hiermee zijn we er nog niet. Het lijkt wel of deze dame in de toekomst kan kijken. Elf maanden geleden sloeg ze met elk detail van haar outfit al de spijker op de kop. Zo draagt ze haar haar in een middenscheiding, een andere trend van nu, met in beide oren megagrote oorbellen, opnieuw in de roos. Haar oorschelp heeft ze verder versierd met ringetjes en een enkele kleine oorbel.

Een tien voor Caro!

Nu jij :-)

Door: Charlotte Mesman voor Trendystyle