Vrouwenpraat. ‘Ik ga bijna elke dag uit en geniet volop van het leven’

Veel mensen veroordelen mijn levensstijl. Ze vinden dat ik een losbandig leven leid. Ik denk eerder dat ze ervan schrikken. Of misschien zouden ze zelf ook zo’n leven willen leiden.

Eigenlijk ben ik een heel braaf meisje. Ik was goed op school, heb economie gestudeerd en kreeg direct na mijn afstuderen een uitstekende baan bij een multinational. Op de universiteit leerde ik Bas, een knappe studiebol, kennen. Ook hij studeerde economie en ging bij een multinational werken. We hadden het helemaal voor elkaar en toch werden we er niet gelukkig van. Eerst had ons hele leven om studeren gedraaid, nu draaide het om werken. Toen Bas een baan in Rome accepteerde, aarzelde ik geen moment en ging ik met hem mee.

In Italië leerde we een andere kant van het leven kennen. La Dolce Vita. Bas werkte en ik had zeeën van tijd. Ik verkende de stad, ontdekte leuke plekjes en nam Bas daar, als hij vrij was, mee naar toe. We begonnen een vriendenkring te krijgen en gingen steeds vaker stappen. Het was alsof we ons eindelijk vrij begonnen te voelen.

Na een jaar werd Bas overgeplaatst naar een Aziatische metropool en natuurlijk ging ik weer met hem mee. Ik had mijn keurslijf afgegooid en mijn zucht naar avontuur werd steeds groter. Azië was in het emmertje! Het was als thuiskomen. Wat een bruisende stad, wat een levendigheid op straat, wat een uitgangsgelegenheden!

Via yogalessen kwam ik in contact met andere buitenlandse meisjes. Ze vertelden me over hun werk als model en actrice. Nu deed ik op school en de universiteit al aan toneel en dus greep ik mijn kans en liet ik mij door hen in het modellenwereldje hier in Azië introduceren. Het duurde niet lang of het balletje ging rollen. Ik doe nu ontzettend leuke opdrachten en reis heel Azië door om op locatie te shooten.

Natuurlijk krijg ik niet alles zomaar in mijn schoot geworpen. Er komt heel veel PR bij kijken. En die doe je vooral ’s avonds. Ik loop zo ongeveer alle evenementen af die er zijn. Er is hier altijd wel iets te doen en het is dan altijd goed om je neus even te laten zien en om te checken of er nog interessante mensen rondlopen. Verder ga ik ook vaak naar de coolste bars in town om mijn contacten te onderhouden. Inmiddels ken ik bijna iedereen (en iedereen kent mij). Ik sla geen party over. Als ik er een keer niet bij kan zijn omdat ik een opdracht heb, vind ik dat superjammer.

Ik ben een kei geworden in het flirten en ben helemaal in mijn element als ik met mijn vriendinnen ergens boven op een bar sta te dansen. Eerlijk gezegd denk ik dat al die aandacht een beetje verslavend werkt. Het voelt heel powerful als je ziet dat iedereen positief op je reageert en je gezelschap opzoekt. Ik geniet er volop van. Sommige mensen vinden het oppervlakkig maar ik denk dat we hier op aarde zijn om van het leven te genieten en wil er alles uithalen.

Bas vindt het allemaal best. Soms gaat hij mee, soms niet. We hebben een open relatie want natuurlijk komt er wel eens een aantrekkelijke man voorbij. Bas heeft daar geen probleem mee. Hij is de allerbelangrijkste persoon in mijn leven en dat weet hij. Als het moet, geef ik alles voor hem op.

Ik leef in het nu, dag bij dag. Niet altijd is het gemakkelijk. Ik maak lange dagen en kom vaak pas diep in de nacht thuis. Verder moet je natuurlijk ook altijd goed uitkijken met wie je te maken hebt. Ik kom de meest bizarre mensen tegen. Bovendien reis ik vaak alleen. Ik doe heel veel levenservaring op, maar dat neemt niet weg dat je soms in vervelende situaties verzeild raakt. De zondag breng ik het liefst met Netflix in bed door om bij te komen. Ik weet niet of ik kinderen wil. Nu in ieder geval niet. Ik ben blij met mijn leven zoals het nu is en zou nooit meer terugwillen naar mijn oude leventje. Veel mensen vinden mij egoïstisch en oppervlakkig, andere mensen benijden mij om mijn vrijheid. Het kan mij niet schelen wat ze denken. Ik beleef avonturen en ervaar diepe emoties. Mijn werk brengt me naar de mooiste plekken op aarde, daar ben ik elke dag weer dankbaar voor. Ik lééf!

