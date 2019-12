Zelf pasta maken is ontzettend leuk. Verse, huisgemaakte pasta is bovendien ook erg lekker. Maar het fijne van pasta maken is dat het ontspant! Het is heerlijk om in deze jachtige tijd liefdevol bezig te zijn met…

Zelf pasta maken is ontzettend leuk. Verse, huisgemaakte pasta is bovendien ook erg lekker. Maar het fijne van pasta maken is dat het ontspant! Het is heerlijk om in deze jachtige tijd liefdevol bezig te zijn met eerlijke producten van de natuur en om al je aandacht te wijden aan het maken van een heerlijke maaltijd voor je geliefden.

Hieronder vind je een echt Italiaans recept dat ik van een Italiaanse vriend kreeg. Het is heel simpel. Belangrijk is dat je geen zout aan het deeg toevoegt en dat je de pasta, eenmaal klaar, in ruim water met een flinke hoeveelheid zout kookt.

Verse pasta zet, anders dan fabriekspasta, niet uit. Eén kilo bloem is goed voor ongeveer zes porties verse tagliatelle. Overigens kun je de deegvellen die de basis voor de tagliatelle vormen ook gebruiken als lasagnevellen. Of je kunt ze gebruiken voor andere pastasoorten zoals spaghetti en ravioli.

Heb je geen pastamachine dan ga je met de deegroller aan de slag. Maak de vellen met de hand door het deeg steeds weer, drie, vier, vijf keer, glad te rollen totdat je een mooie, compacte deegbaan hebt, en snijd er dan tagliatelle van.

Ingrediënten (voor ongeveer zes porties)

1 kg bloem 00

3 eieren

water

Benodigdheden

Plasticfolie

Pastamachine (of deegrol)

Schone theedoeken

Bereiding

Doe bijna alle bloem in een kom. Houd wat bloem achter om je werkblad en het deeg later mee te bestrooien.

Breek de eieren in de bloem.

Voeg een eerste scheutje water toe en begin de ingrediënten te vermengen. Voeg steeds een klein scheutje water toe en blijf kneden totdat je een soepele deegbal hebt verkregen. Is het deeg te kleverig, voeg dan nog wat bloem toe.

Verpak de deegbal in plasticfolie en laat het deeg ongeveer 1 uur in de ijskast rusten.

Nu ga je aan de slag met de pastamachine. Zorg ervoor dat de machine stevig aan de tafel bevestigd is (een stukje karton tussen de tafel en de schroef helpt om de machine stabieler te maken) en dat je alle ruimte hebt om te werken. Spreid naast de pastamachine een schone theedoek uit waarop je de pastavellen kunt leggen. De tagliatelle kun je het beste over een stok (met theedoeken) hangen. Ikzelf gebruik daarvoor altijd twee stoelen waarover ik een (bezem)stok leg.

Snijd de deegbal in vier of vijf stukken. Kneed van het eerste stuk een rechthoek dat ongeveer net zo breed is als de pastamachine. Zet de machine op de breedste stand en haal de pasta erdoor. Vouw het pastavel zowel in de lengte en breedte dubbel en haal het deeg opnieuw door de machine. Deze handelingen helpen om het deeg compacter te maken. Nu kun je de machine één stand kleiner afstellen. Elke keer ga je een tandje verder. Uiteindelijk heb je een lange en dunne pastabaan. Doe dit met alle pastadelen.

Maak nu de pastamachine gereed voor het maken van tagliatelle en haal de vellen erdoor. Maak de tagliatelle niet te lang anders wordt het moeilijk om ze te bewaren.

Laat de tagliatelle drogen.

De verse tagliatelle zijn ongeveer 3 dagen in de koelkast houdbaar. Je kunt de tagliatelle ook invriezen.

Klik hier voor tips voor het koken van pasta. Voeg voor het koken van verse pasta een scheutje olijfolie aan het water toe zodat de tagliatelle niet aan elkaar kleven.

Door: Charlotte Mesman voor Trendystyle