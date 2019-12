‘Houd van je haar zoals het is en accentueer de natuurlijke schoonheid ervan.’ Dit is de boodschap die we backstage bij de modeshows steeds weer meekrijgen. De hair stylisten blijven erop hameren.

‘Doe geen rare dingen met je haar maar leer om het te verfraaien.’

Dit was ook de leidraad die hair stylist Anthony Turner voor de modeshow van MSGM in Milaan aanhield. Backstage bij MSGM zagen we modellen met de meest uitlopende kapsels in allerlei lengtes: van superkorte haarcoupes tot halflange kapsels tot lang haar. En verder steil haar, krullend haar, haar met slag. Je kunt het niet verzinnen of het liep backstage bij MSGM rond.

Zo’n vijf jaar geleden zou zoiets ondenkbaar zijn geweest. Voorheen zochten de ontwerpers juist steeds hetzelfde type model voor hun modeshow uit en dan kregen alle modellen ook nog eens hetzelfde kapsel aangemeten. Nu is dat wel anders. Bekijk het video interview met Anthony Turner en de kapselfoto’s hieronder maar eens.

Hair stylist Anthony Turner heeft er van alles aangedaan om het haar van de modellen zo mooi mogelijk te laten uitkomen. Voor de meeste modellen heeft hij voor los haar gekozen. Alleen voor de meisjes met heel lang haar ging hij voor een losse paardenstaart met wat speelse lokjes rond het gezicht. Om er een trendy twist aan te geven, bond hij de paardenstaarten samen met een MSGM sjaaltje. Sjaaltjes in je haar zijn overigens een trend. Het is erg leuk om daar zelf ook eens iets mee te doen.

Maar bekijk de foto’s en wees vooral blij met je eigen haar!

