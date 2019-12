Stylist Manon de Boer: ‘Voeg een street style element aan je party look 2019 2020 toe!’

Manon de Boer is stylist, personal shopper en modeconsulent. Ze weet precies wat er modeland speelt. En wat nog leuker is: ze heeft altijd geweldige tips om je mode look te updaten zonder dat je daarvoor een hele nieuwe outfit moet aanschaffen. Haar uitgangspunt is altijd de bestaande garderobe. Vervolgens haalt ze daar dan wat elementen bij die aansluiten bij de allernieuwste modetrends. Deze formule past Manon de Boer ook toe als het om partylooks voor de Feesten 2019 2020 gaat.

‘In principe gaan we voor de feesten natuurlijk altijd in de glitterjurkjes en dergelijke en dat is prima’, vertelt Manon de Boer ons, ‘maar ik vind het dit seizoen ook wel héél leuk om een übervrouwelijk rokje met mooie hakken te combineren met een eigenwijze sweater en er dan nog eens grote strass oorbellen bij te halen. Je voegt daarmee een street invloed toe aan je feestoutfit. Dat levert een verrassend effect op.’

‘Dit ligt een beetje in de lijn van de outfit-formule ‘stoer versus vrouwelijk’ die heel handig kan zijn om je outfit te moderniseren. De formule is heel simpel: is je stijl eerder vrouwelijk, zorg dan dat tweederde van jouw outfit uit vrouwelijke outfits bestaat en eenderde uit stoere items. Is je stijl echt wat stoerder, wat sportiever, zorg er dan voor dat tweederde van jouw outfit uit stoere en casual items bestaat en voor eenderde uit vrouwelijke items.’

‘Je kunt ook aanhaken bij de jaren ’80 invloeden die op dit moment weer in de mode te vinden zijn. Deze invloeden hebben onder meer geleid tot de, wat ik noem, ‘oversized heren trend‘. Voor de feesten kun je daar heel opvallende combinaties mee maken. Zo kun je bijvoorbeeld een megagrote blazer dragen met een riem daarom heen en enkellaarsjes of hoge laarzen eronder.’

‘Dit soort feest-outfits zijn net iets minder standaard. We kennen al die paillettenjurkjes en -rokjes nu wel. We zijn al snel geneigd om die op een standaardmanier met een dun panty’tje en een hoge hak eronder te dragen, en dat is prima, maar probeer ook gewoon eens om er een eigenwijs item in te gooien, zoals die oversize blazer of die grote herensweater. Door er vervolgens wat vrouwelijke party items tegenover te zetten krijgt je ‘traditionele’ party outfit een eigentijdse, spannende twist.’

Door: Charlotte Mesman

Met dank aan Manon de Boer, www.manondeboer.nl, @manondeboerstyling