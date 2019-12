Bericht uit Bangkok. Een suikerroze heiligdom met een gigantische driekoppige olifant

Het is lang geleden dat ik in de huid van The Blonde Potato kroop om gewoon weer eens ouderwets te bloggen. Net zoals bij iedereen snellen ook mijn dagen voorbij. Trend spotten voor Trendystyle gaat vòòr. Gelukkig is er daarnaast ook nog wat tijd voor andere dingen die misschien niet trendy maar wél leuk zijn. Zo ben ik op dit moment in Bangkok waar ik het Chang Erawan Museum bezocht.

Hiermee wil ik niet zeggen dat je dit museum bezoeken moet. We hebben het per slot van rekening over een bestemming die zo’n 11.000 kilometer van Nederland vandaan ligt. Mocht je ooit in Bangkok verzeild raken dan is het een leuke bestemming maar er zijn wel interessantere dingen te zien. Bovendien werkt mijn ‘trucje’ om toeristische plekjes voor mij alleen te hebben tegenwoordig niet meer. Dit trucje bestond daaruit dat ik mij als eerste, stipt op de openingstijd, presenteerde. Dat deed ik dit keer ook weer maar nu stonden er al minstens tien bussen met Chinezen, gewapend met mobiele telefoons en selfiesticks, te wachten :-)

En toch was het Chang Erawan Museum leuk. Meer dan een museum is het een tempel. Decente kleding is dan ook vereist en de schoenen moeten voor het betreden van de tempel uit. De architectuur is dramatisch kitsch. Het suikerroze heiligdom met daarboven op een gigantische olifant met drie koppen van maar liefst 29 meters hoog is verdeeld in een onderwereld, een aards gedeelte en de hemel (in de kop van de olifant). Overal staan antiquiteiten en rariteiten.

Ik schoot natuurlijk weer honderden plaatjes. Het lukte me om de toeristen heen te fotograferen. Hier een selectie. Geniet ervan!

Charlotte xxx