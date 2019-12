Streetstyle mode winter 2019 2020

Modeshows zijn interessant maar nog interessanter is het wat de fashionista’s en bloggers tijdens de modeweken aantrekken. Doe ideetjes op voor een stylish winter modelook!

Modeshows zijn interessant, de modecollecties in boetieks zijn interessant, maar het allerinteressantst zijn de fashionista’s en bloggers tijdens de modeweken. Zij maken de vertaalslag van catwalk naar praktijk.

Op deze pagina vind je een aantal recente modelooks van bloggers en fashionista’s. Hun looks zijn goed voor een heleboel mode inspiratie. Wij staken er weer superleuke ideetjes van op. We zetten ze voor je op een rijtje (maar wellicht zie jij er nog meer in!):

Leren jurken zijn superchic. Deze winter dragen we ze zowel overdag als ’s avonds. Zwart leer is altijd goed, maar lichte kleuren zijn wel zo trendy.

Monochroom is cool. Steek je eens van top tot teen in het rood, ook (juist) als het geen Kerstmis is.

Hoge laarzen zijn een must-have. Slangenprints zijn stijlvol, maar krokoprints zijn dé nieuwigheid voor winter 2019 2020.

Dramatisch zwart. Zwart is terug (als het ooit is weggeweest). Hul je in een dramatische zwarte jurk tot op de grond voor een instant stylish look. Er komt (bijna) geen combineren aan te pas.

Pastelkleuren draag je tegenwoordig ook in de winter. Lila is één van de meest geliefde tinten voor het winterseizoen (en voor de feesten).

Optisch wit voor de winter? Ja, doen!

Lang leve de (lange) blazer. Je draagt hem te kust en te keur. In het wol voor overdag, in het satijn voor de avond. Als jurk met een ceintuur in je taille, op de blote huid voor een verleidelijke look. Een blazer (of wat) is een must-have item voor winter 2019 2020.

Sier je oren met parels en draag meerdere kettingen om je nek. Over-accessorize!