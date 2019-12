Kapsels en kapselfoto’s 2020. Dit gelaagde kapsel met pony is supercool!

Ben jij gehecht aan je lang haar maar wil je het een moderne twist mee geven? Dan hebben wij hét kapsel voor je. Een kapsel met lang haar, een gelaagde bovenkant en een korte pony. Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens.

Het dameskapsel op deze pagina is vrij ongewoon. Eerlijk gezegd, zagen wij dit kapsel nergens terugkomen. Het is uniek. Je kunt dan ook niet van een haartrend spreken, al haakt het kapsel wel bij de kapseltrends voor 2020 aan. Want als je achterkant bekijkt, lijkt het ergens toch wel heel erg op een ‘lange mat’. En ‘matjes‘ zijn nu wel weer in de mode.

Het leuke van de gelaagde bovenkant is dat je haar bovenop je hoofd minder zwaar wordt waardoor het vanzelf meer volume krijgt. Je ziet van voren niet dat het haar gelaagd is maar het ziet er wel luchtiger en volumineuzer uit.

Een ander modern element is de korte pony. Die is kort en een beetje ingeknipt waardoor er meer beweging in zit. De lengte is geraffineerd. Net niet superkort maar ook niet te lang. Het effect is supermodern.

Dit kapsel, we zeiden het al, is ideaal voor iedereen die van lang haar houdt maar wel een moderne touch wil toevoegen.

