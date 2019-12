Voedingstrends 2020. Het wordt een plantaardig en supergezond jaar!

Het jaar 2020 wordt het jaar van de groenten, fruit en plantaardige voedingsmiddelen. Saai? Echt niet! Ben jij bijvoorbeeld al bekend met ube en appelbessen?

Groenten en plantaardige voedingsmiddelen

Het komt zeker niet als een verrassing: het jaar 2020 wordt het jaar van de groenten en plantaardige voedingsmiddelen. Deze trend zagen we de afgelopen jaren al opkomen en zet ook het komende jaar door. Groenten zijn hot.

We gaan steeds creatiever met groenten om en ze nemen dan ook een steeds belangrijkere plaats in ons voedingspatroon in. Voorbeelden daarvan zijn de courgette spaghetti (courgetti) en de pizza met bloemkoolbodem, twee toepassingen van groenten die inmiddels al aardig ingeburgerd zijn.

Niet alleen aan tafel geven we de voorkeur aan groenvoer, ook de voedingsfabrikanten tonen hun groene kant. Steeds vaker worden koolhydraten maar vooral ook proteïnen vervangen of aangevuld met plantaardige bronnen. Zo vinden we in de schappen van supermarkten en speciaalzaken tegenwoordig steeds meer plantaardige proteïnedrankjes en plantaardig ‘vlees’. Soja als vervanger speelt daarbij nog steeds een belangrijke rol maar er wordt ook gewerkt met alternatieven zoals avocado’s, pompoenen, watermeloenzaden en hennepzaad.

Plantaardige melk

Ook koemelk wordt steeds vaker vervangen door plantaardig alternatieven. De rij is inmiddels lang: sojamelk, amandelmelk, kokosmelk, hennepmelk, havermelk, rijstmelk. Naar verwachting zal deze trend zich uitbreiden naar andere zuivelproducten zoals yoghurt, ijs en kazen.

Kortom, vegetarisch en veganistisch zijn wederom sleutelwoorden!

Natuurlijke suikers

Dat geraffineerde suiker slecht voor de gezondheid is, weten we allang. Toch krijgen we er nog teveel van binnen. Ook daar wordt door de voedingsproducenten aan gewerkt. Geraffineerde suikers worden steeds vaker vervangen door de zoete smaak van vruchten als dadels en kokosnoten.

Koolhydraten in ere hersteld

Het wordt weer wat stiller rond het ketogeen dieet. Koolhydraten zijn weer in zwang, mits ze volkoren zijn en je er niet al teveel van eet. Overigens is ook dit niets nieuws onder de zon. Al een paar jaar geleden herontdekten we de ‘oude’ granen die inmiddels al helemaal zijn ingeburgerd.

Mocktails en kombucha

Alcoholvrije cocktails en drankjes blijven ook in 2020 een topper. In de tussentijd komen er steeds meer alternatieven op de markt. De smaak van sterke dranken wordt steeds beter benaderd met behulp van kruiden en specerijen. Een ander, interessant alternatief dat naar verwachting in 2020 populair zal worden, is kombucha, een gefermenteerde thee met als basis de kombucha-zwam. Voor liefhebbers van wijn (maar niet van alcohol) is er Amé, een non-alcoholisch drankje op basis van koolzuurhoudend water, vruchtensappen en oosterse kruidenextracten.

Smeren maar!

Voor een land als het onze waarin pandakaas, smeerkaas en smeerworst ‘klassiekers’ zijn, is de ‘spread’-trend die we in 2020 kunnen verwachten, natuurlijk reuze interessant. In 2020 gaan we zo ongeveer van alles smeren. We maken spreads van kikkererwten, macadamianoten, watermeloenzaden, enzovoorts.

Nieuwe favorieten: appelbessen en ube

Na de gojibessen is het in 2020 de beurt van de appelbessen, ook wel ‘aronia bessen’ genoemd. Appelbessen bevatten grote hoeveelheden antioxidanten, vitaminen en mineralen en zijn dus erg gezond. Op zich zijn deze bessen niet heel erg lekker, maar je kunt op ze op allerlei manieren verwerken waardoor ze goed tot hun recht komen. Zo kun je ze samen met ander fruit tot een jam verwerken of je kunt ze drogen tot een soort rozijntjes. Ze zijn ook perfect om vlees te marineren want de bessen maken het vlees malser.

Een andere nieuwe favoriet, is ube, een paarse zoete aardappel (ook wel aangeduid als ‘wortel’) die oorspronkelijk uit de Filippijnen komt en die rijk is aan vezels, flavonoïden, vitaminen en mineralen. Verwar ube niet met andere paarse aardappels. Ube kenmerkt zich door de houtachtige schil. Als je de aardappel doorsnijdt, zie je tegen de paarse achtergrond een witte tekening. Ube wordt steeds vaker gebruikt in ijs, desserts, wafels en donuts, vooral ook om dat mooie lila kleurtje.

Conclusie

Al met al wordt het vooral een gezond jaar. Veel groenten en weinig suikers is altijd goed. Enige voorzichtig is echter altijd geboden met de zogenaamde superfoods of trendy producten. Houd voor ogen dat achter dit soort voedingstrends vaak commerciële belangen zitten. Ze worden als ‘gezond’ en ‘trendy’ in de markt gezet om ze aan het grote publiek te slijten maar niet altijd voegen ze daadwerkelijk iets toe. Stort je daarom niet met al teveel enthousiasme op dit soort trends. De basisregel is nog altijd een gebalanceerd voedingspatroon. Wat dat betreft zitten we in 2020 wel goed!

