Een klassieke mode look wordt modern met een onverwachte touch. Als je bang bent dat je look té bizar is, bekijk dan deze streetstyle foto’s.

Winter 2019 2020 is de winter van de contrasten. Stylist Manon de Boer zei het al in het interview over de feestmode. Eén van haar tips is om je klassieke feestlook te doorbreken met een streetstyle element. Soms is daar wat lef voor nodig. Juist door die extra touch in je outfit moet je uit je comfort zone komen. Je valt op en kunt zelfs allerlei commentaar op je outfit gaan krijgen. Sommige mensen zullen je artistieke combinaties appreciëren en je prijzen om je stijlgevoel, andere mensen begrijpen het misschien gewoon niet omdat zij nu juist dat stijlgevoel missen. Daar moet je tegen kunnen.

Maar heb je zin om met je look te experimenteren – voor de Feesten of gewoon ook daarbuiten – en heb je nog een klein duwtje in je rug nodig, bekijk dan deze streetstyle foto’s. Je ziet dat de marges echt heel groot zijn. Schrik maar niet, je hoeft je heus niet zo te kleden. De boodschap is alleen: er kan en mag een heleboel, veel meer dan je denkt!

TRENDYSTYLE