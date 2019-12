21 December is magisch. Het is de kortste dag maar tevens de langste nacht van het jaar. Laat deze nacht niet zomaar voorbij gaan. Luister naar je innerlijke stem.

Vandaag, 21 december, is het de kortste dag van het jaar. Het is tevens de langste nacht van het jaar. 21 December is magisch. Een dag, en vooral nacht, om bij stil te staan. De nachtelijke rust brengt je dichter bij jezelf en geeft je kracht om naar binnen te kijken. De langste nacht van het jaar schenkt je alle tijd, en energie, om na te denken. Luister goed naar jezelf, naar je innerlijke stem, en bereid je voor op het komende jaar.

Breng jezelf in de juiste stemming. Ruim je huis (en geest) op, dineer bij kaarslicht, voed de dieren in de natuur en neem afstand van oude dingen, van oud zeer. Schrijf de dingen van je af, schrijf alles wat je kwijt wilt op een vel papier en verbrand het (zonder je huis in de brand te steken!). Maak schoon schip. Omarm nieuwe dingen, verwelkom het nieuwe jaar dat snel komen gaat. Stel je open, glimlach naar jezelf, heb jezelf lief.

Voel jezelf een beetje heks, zoals ik mij dat voelde in de short movie van ADVERSUS die je op deze pagina vindt. Het idee was om een volle maan bijeenkomst te filmen. Het concept was puur esthetisch en creatief. Maar er moet magie in het spel zijn geweest want de opnamen vielen toevallig (bestaat toeval?) op vrijdag de dertiende met volle maan!

Natuurlijk is dit maar een video, een spel, maar de emoties zijn intens en de zang van Rosa Del Castillo (Eve Cerda) bezorgt me nog steeds kippenvel.

Bekijk de video en sta stil bij deze dag (nacht) en vooral bij jezelf. Omarm jezelf, wees lief voor jezelf.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE