Stel jij je wel eens voor dat je al je kleren verkoopt (tegen nieuwwaarde natuurlijk) en dat je met dat geld een compleet nieuwe garderobe aanschaft? Zou dat niet fantastisch zijn? Toen ik deze winterjas zag, kreeg ik spontaan die fantasie. Stel nu eens dat ik een paar van mijn winterjassen zou inleveren en daarvoor deze jas zou terugkrijgen. Deal!

Met zo’n jas maakt het niet meer uit wat je eronder draagt. Je kunt je voor mijn part elke dag compleet in het zwart kleden. Op het moment dat je de deur uitstapt, ben jij de mode queen. Je paradeert door de straten. Iedereen kijkt je na. Bewonderend, misschien zelfs benijdend. Mannen fluiten naar je of houden galant de deur voor je open. Dit is zo’n jas waar je rechter door gaat lopen, met veerkrachtige, zekere passen.

Het zit ‘m niet alleen het volume en het knuffelige materiaal. Het is ook de kleur. Die doet denken aan ube, die trendy paarsblauwe aardappel (klik hier voor de voedingstrends 2020), de favoriet voor 2020, juist omdat-ie je desserts zo beeldig lila kleurt. De combinatie met de zachte zalmkleurige tas is ongewoon maar, zeg nu eerlijk, een vondst! En dan die satijnen lila broek eronder. Ik teken ervoor. Jij?

Charlotte Mesman voor Trendystyle