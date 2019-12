Deze ravioli met vegetarische rucola feta vulling zijn mega groot en dat is de bedoeling. Je kunt er eentje als voorgerecht serveren, of meerdere als…

Luxe restaurant hebben ‘m op het menu staan: de raviolone, één grote ravioli als voorgerecht, maar je kunt er natuurlijk ook meerdere als hoofdgerecht serveren. Wij maakten (half)volkoren ravioli met een vegetarische vulling van rucolasla en fetakaas. Als je van een wat smeuïgere vulling houdt, kun je ricottakaas toevoegen. Omdat volkorenbloem wat grof is en niet goed pakt, gebruikten we voor 50% gewone bloem en 50% volkorenbloem.

Ingrediënten

Ingrediënten (voor ongeveer zes porties) voor de pasta

1/2 kilo bloem type 00

1/2 kilo volkoren bloem

3 eieren

water

Benodigdheden

Plasticfolie

Pastamachine (of deegrol)

Schone theedoeken

Ingrediënten voor de vulling



Rucolasla

Fetakaas

Eventueel: ricottakaas

Peper en zout

Gemalen Parmezaanse kaas (voor over de ravioli)

Bereiding

Doe bijna alle bloem in een verhouding van 50/50 in een kom. Houd alleen wat bloem achter om je werkblad en het deeg later mee te bestrooien.

Breek de eieren in de bloem.

Voeg een eerste scheutje water toe en begin de ingrediënten te vermengen. Voeg steeds een klein scheutje water toe en blijf kneden totdat je een soepele deegbal hebt verkregen. Is het deeg te kleverig, voeg dan nog wat bloem toe.

Verpak de deegbal in plasticfolie en laat het deeg ongeveer 1 uur in de ijskast rusten.

Nu ga je aan de slag met de pastamachine. Zorg ervoor dat de machine stevig aan de tafel bevestigd is (een stukje karton tussen de tafel en de schroef helpt om de machine stabieler te maken) en dat je alle ruimte hebt om te werken. Spreid naast de pastamachine een schone theedoek uit waarop je de lasagnebladen kunt leggen.

Snijd de deegbal in vier of vijf stukken. Kneed van het eerste stuk een rechthoek dat ongeveer net zo breed is als de pastamachine. Zet de machine op de breedste stand en haal de pasta erdoor. Vouw het pastavel zowel in de lengte en breedte dubbel en haal het deeg opnieuw door de machine. Deze handelingen helpen om het deeg compacter te maken. Nu kun je de machine één stand kleiner afstellen. Elke keer ga je een tandje verder. Uiteindelijk heb je een lange en dunne pastabaan. Doe dit met alle pastadelen.

Je kunt de verse pastabladen ook een dag van tevoren klaar maken. Om ze te bewaren, verpak je ze afzonderlijk in plasticfolie. Bewaar de vellen in de ijskast.

Maak nu de vulling klaar. Die is heel gemakkelijk.

Was de rucola en snijd de slablaadjes in kleine stukjes. Snijd ook in de fetakaas in kleine stukjes. Was de citroen en rasp de schil. Voeg alle ingrediënten (eventueel ook met ricottakaas) bij elkaar en breng ze op smaak met peper en zout.

Schep nu de vulling op de helft van de pastabanen zoals op de foto. Leg er een tweede pastabaan over en druk de pasta rond de vulling goed aan. Snijd nu de ravioli. Met een vork druk je de randen van de ravioli goed aan zodat de ravioli tijdens het koken niet opent.

Kook de ravioli in ruim water met zout. Je kunt de ravioli met een klassieke tomatensaus serveren maar je kunt ook een saus op basis van boter, olijfolie en citroenschil maken zoals op onze foto’s. De smaak van de ravioli zelf komt dan beter uit. Serveer de ravioli met vers gemalen Parmezaanse kaas.

Buon appetito!

