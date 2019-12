Ben jij op zoek naar een nieuwe haarlook of leuke ideeën om je kapsel een trendy twist mee te geven? Wij hebben een paar verbazingwekkend eenvoudige trucs voor je die je look direct up-to-date maken.

Wapperende manen

Laten we beginnen met de haarstyling. Die houden we voor winter 2020 heel simpel. Laat die haren maar lekker wapperen. Er mag een beetje slag in zitten. Houd je van een iets meer gekunstelde look, maak er dan wat losse krullen in met de krultang. Trek een middenscheiding in je haar (middenscheidingen zijn dit seizoen heel populair) en klaar ben je!

Paardenstaart

Geen tijd om te stylen of je haar te wassen? Maak dan een paardenstaart met een middenscheiding. De paardenstaart mag best een beetje slordig zijn. Houd je van een net hoofd, maak je haar dan eerst steil met een styletang en bind het dan vast.

Drie trucjes voor een up-to-date look

Vervolgens zijn er drie uiterst simpele trucjes om je haarlook luister bij te zetten.

1. Grote oorbellen

Simpel als wat. Bij een eenvoudige haarstijl draag je grote oorbellen. Denk aan hangers met parels (parels zijn dé trend voor winter 2020) of aan dramatische chandelier oorbellen. Als het maar groot is!

2. Een puffy haarband (of baretje met versiersels)

Een tweede bijna onmisbare haaraccessoire is de puffy haarband. Deze verleent je direct een anno 2020 look. Een goed alternatief is een baretje met versiersels zoals de baretjes van Emporio Armani. Het effect daarvan is ongeveer hetzelfde als die van de puffy haarband.

3. Schuifspeldjes

Niet direct grote oorbellen of een puffy haarband bij de hand? Pak dan een handjevol schuifspeldjes en versier er je haar mee zoals op de foto hieronder. Je ziet het: eenvoudiger kan gewoon niet!

