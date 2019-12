De modetrends in Londen. Trendspotten voor winter 2019 2020

Onze modefotograaf en stylist Mauro Pilotto is net terug van een paar daagjes trendspotten in de Engelse hoofdstad en wij hangen aan zijn lippen. Lees het interview voor de allernieuwste modetrends voor winter 2019 2020 uit Londen.

Als je gaat trendspotten in een stad, in dit geval Londen, waar ga je dan naar toe? Hoe pak je het aan?

Vroeger ging ik vooral in de winkels kijken – boutique in, boutique uit – maar dat doe ik al jaren niet meer want de trends ontstaan op straat. Dat is mijn werkterrein. Het interesseert me vooral om te zien hoe de mensen gekleed gaan, en welke combinaties ze maken.

Voor wat betreft Londen eerst dit. Londen is niet meer de revolutionaire stad van tien, vijftien, twintig jaar geleden. De globalisatie levert een globaal straatbeeld op, en dat geldt ook voor Londen. Maar wat Londen bijzonder maakt, is de geweldige energie en creativiteit die je er voelt. Dergelijke vibraties kom ik in geen andere stad die ik ken – met name Milaan en Parijs – tegen. In Parijs proef ik een muf nasmaakje maar in Londen laaf ik me aan het enthousiasme en de positieve energie. Het is moeilijk om uit te leggen maar ik ervaar dat heel sterk.

Welke modetrends zijn je in Londen opgevallen?

Het viel me vooral op dat veel vrouwen, het merendeel van de vrouwen, een lange jas, een mantel droeg. Het is wel duidelijk dat de lange winterjas weer helemaal terug in de mode is. Ik heb het dan over mantels in wol of kasjmier, soms zelfs double face. Het straatbeeld vertoonde bovendien opvallend weinig jacks. Ik heb eigenlijk alleen toeristen in jack gezien, met een rugzak daarover. Maar het merendeel van de inwoners van Londen, of in ieder geval van de niet-toeristen die er rondliepen, droeg een lange winterjas.

Kun je wat meer over het type jas vertellen?

Qua lengte hebben we het – om in vaktermen te spreken – over winterjassen van 110, 115 centimeter. Dat zijn dus niet winterjassen tot op de enkels maar wel halverwege de kuit of in ieder geval tot over de knie. De meeste winterjassen waren bovendien ‘oversized’, met invloeden uit de jaren ’80/90. Dit soort jassen zien we onder meer in de wintercollecties 2019 2020 van Max Mara, Ermanno Scervino en Jil Sander. Ja, als je het mij vraagt, zijn het vooral de winterjassen die mij in het Londense straatbeeld opvielen. Dergelijke jassen en in die hoeveelheden hebben we in tijden niet gezien.

Hoe verklaar je dit fenomeen?

Ik denk dat de mode op dit moment een beetje weggaat van al dat sportieve van de afgelopen jaren. We bewegen ons richting een geraffineerdere look. Het is vreemd maar we internaliseren de trends zonder dat we daar erg in moment. Op het moment dat je minder sneakers gaat dragen, iets wat we momenteel zien gebeuren, ga je vanzelf richting iets geraffineerders. Ik zeg niet dat we meteen naar schoenen met hoge hakken grijpen, maar misschien wel naar een leuk enkellaarsje of een hoge laars. Dat zie je nu al gebeuren. In Londen zag ik veel laarzen dragen. Lange jassen passen ook in dit plaatje. Je zou kunnen zeggen dat men er in Londen vooral heel verzorgd bij liep. Het streetwear smaakje is er een beetje af.

En wat heb je voor de feesten gezien?

Vooral veel schitterende etalages. Prachtig! Een lust voor het oog. Fantastisch. Qua feestkleding zag ik vooral veel fuchsia en rood, met hier en daar wat paars. Maar fuchsia is toch echt wel dé kleur voor de feesten 2019. De basis is en blijft echter, zoals altijd zwart. Aan zwart ontkom je niet.

En op straat?

Ook op straat zag ik veel zwart dragen. En verder veel grijs. Hier en daar vielen er camel jassen te bespeuren. Ook lichtgrijs deed een duit in het zakje. Wat me ook opviel is, dat bruin de grote afwezige is. Ik heb dat ook met andere vakmensen met wie ik in Londen was besproken en zij waren het met me eens. Bruin zie je op dit moment gewoon nergens. Wel natuurlijke kleuren als touw, beige, roomwit en de klassieke herfstkleuren als oranje, rood en geel maar géén bruin.

Is er sprake van een comeback van zwart na al die kleuren die we de afgelopen jaren op de catwalks hebben gezien?

Terugkeer is, denk ik, niet het juiste woord. Al die schitterende kleuren doen het fantastisch op de catwalk – je zou geen show in enkel grijs en zwart willen zien – maar we zien ze niet op straat. Rode, gele of fuchsiakleurige jassen of sommige gekleurde teddy jassen zoals we die in de Max Mara show zagen, zijn voorbehouden aan de catwalk. Van de honderd vrouwen op straat draagt er misschien eentje een gekleurde jas, en die valt dan zozeer op dat ik bij mezelf denk ‘Zo, die durft!’

Als je één woord zou mogen gebruiken om de Londense mode mood te beschrijven, welk woord zou je dan kiezen?

In elk geval niet het woord ‘avantgarde’. Daar heeft de globalisatie de hand in gehad. Het Londense straatbeeld ademt volgens mij momenteel een vooral chique allure uit. Zou ik twee woorden mogen gebruiken dan zou ik de mood omschrijven als ‘ongedwongen chic’.

Charlotte Mesman voor Trendystyle

Met dank aan Mauro Pilotto, Instagram: @mauro.style