3x Schoenentrends voor het voorjaar (waarvan twee heel draagbaar)

3x Schoenentrends voor lente zomer 2022

De sneaker is eindelijk op z’n retour. Na jaren van sportswear en gemakskloffie willen we frivole kleding en blije schoenen aan onze voeten. Vrouwelijk, opvallend, gek. Het maakt niet uit. De modeontwerpers hebben met de schoenentrends voor lente zomer 2022 de uiterste grenzen opgezocht. Ongewone ontwerpen, uitvergrote tendensen, neonkleuren. Alles mag en kan. Tot aan de klassiekers toe.

We lichten drie schoenentrends voor lente zomer 2022 uit die we naar verwachting gaan tegenkomen of dragen.

#1 Platform sandalen

3x Schoenentrends voor lente zomer 2022

Platform sandalen en schoenen gaan dit seizoen een grote comeback maken. Het is niet zo even een schoentje dat je aantrekt om mee de stad in te gaan of je entree op kantoor te maken, maar we signaleren hem je toch.

Overigens vallen er in de platform sandalen op onze streetstyle foto nog twee andere actuele schoenentrends te bespeuren: schoenen in neonkleuren (ook voor pumps!) en gladiatorbandjes (gladiatorsandalen komen ook weer terug).

#2 Mocassins 2.0

3x Schoenentrends voor lente zomer 2022

Vorig jaar al zagen we een comeback van de mocassin, chunky of gestroomlijnd. Je draagt ze letterlijk overal onder. Dit jaar gaat er nog een vernieuwend sausje overheen in de vorm van kleuren of de afwezigheid van kleur. Witte mocassins zijn de witte raaf onder de schoenen. We kunnen niet herinneren ze ooit gezien of gedragen te hebben. Hot zijn ook mocassins in neonkleuren. Dit soort mocassins zijn vaak chunky en het bovenmateriaal komt in een matte techno textuur. Koplopers op het gebied van deze nieuwe generatie mocassins zijn Prada en Versace.

#3 Klassieke pumps en slingbacks

3x Schoenentrends voor lente zomer 2022

Klassieke puntige pumps, met of zonder bandje, zijn de grote favoriet voor lente zomer 2022. Ze zijn supervrouwelijk, stijlvol en gemakkelijk in het dragen. Ze maken je voeten en benen optisch langer en voegen met hun hakjes (halfhoog of hoog) extra centimeters aan je lengte toe. Dit seizoen mogen we ze in alle mogelijke kleuren en uitvoeringen verwelkomen. Van zachte tinten tot zwart en wit tot neonkleuren. Een absolute topper, als het ons vraagt.

TRENDYSTYLE