Met deze tassen wil je voorjaar 2022 gezien worden

Tassentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Etro, Fendace, Fendi

Hallo, keuzestress! Ook dit seizoen maken de modehuizen het er ons niet gemakkelijk op. De tassen zijn weer ongelooflijk mooi en onderling zo verschillend dat het bijna onmogelijk is om een keuze te maken. Dit zagen we allemaal voorbijkomen.

Tassentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Versace

Klassiekers

Klassiekers blijven een solide basis voor een gedegen tassencollectie. Met een klassieker kan geen modehuis (en geen klant) de mist in gaan. Niet alleen klassieke modellen maar ook klassieke details als kettinghengels blijven in de mode. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook frivolere en vernieuwende tassen (en details).

Een comeback trend om in de gaten te houden: de hendle bag, ofwel de tas met kort hengsel dat je als Grace Kelly toentertijd lady-like in je hand houdt. Ofwel: de ware handtas.

De cilindertas

Een tas met een opmerkelijke, bijna innoverende vorm is de cilindertas (een sortiment van schijfje maan) die je als schoudertas draagt. De ronde vorm sluit perfect aan op de vorm van je schouder. Zie de coverfoto. Tijdens de afgelopen Fashion Weeks was de cilindertas, zoals wel te verwachten was, goed vertegenwoordigd.

Bucket bag

Tassentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Michael Kors

Het emmertasje (bucket bag) met zijn gestructureerde rond vorm is een blijvertje. We zagen deze tas in klassieke zwarte en witte versies bij Michael Kors, in het felgeel bij Versace, in zwartleren hippieversie met franjes bij Alberta Ferretti en in het lakwit met lakzwarte en -rode details bij Louis Vuitton. N.B. Witte tassen zijn hot!

Fun bags

Fun bags, statement bags, grapjes. Neem het zoals je wilt, maar het aantal fantasierijke, kleurrijke en speelse tassen voor zomer 2022 is enorm groot. Denk aan glitterdetails, felle kleuren, opvallende vormen en multibags (géén twee of drie maar zelfs vier tassen, zoals bij Altuzarra).

Y2K en vintage

Tassentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Dior

Ook in de tassentrends voor lente zomer 2022 komen we niet onder de Y2K invloeden uit. De mode van de late jaren ’90, begin ’00 drukt een dominerende stempel op de mode voor het komende seizoen. Daarbij halen we ons hart weer op aan oude bekenden. Zo haalden de modehuizen de bowling bag weer van stal. Deze tas werd in de jaren ’90 populair; de bowling bag van Prada voor zomer 2000 maakte het model onvergetelijk. Met de opleving van de tassen van toen is (ook) de vraag naar originele vintage tassen dit seizoen weer enorm groot.

Puffer tassen en pillows bags

Tassentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu

Grote slappe tassen – ook wel puffer tassen of pillows bags genoemd – blijven we ook dit seizoen zien. Het meest populaire model is groot en slap en je draagt het dubbelgeslagen onder je arm.

Back to nature

Tassentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Naast alle glitter en glam gaan we dit seizoen ook voor rieten tassen en bags in naturel leer. Heel grappig zijn de minuscule rieten tasjes die Versace de catwalk opstuurde.

Matching

Tassentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

Net zoals oma gaan we weer matchen! Een rode tas bij een rode jurk, tas en jurk in dezelfde fantasie. Deze trend is stijlvol en nu ook weer helemaal up-to-date.

Weet je nu helemaal niet meer wat je moet kiezen, vraag je dan af waar je je tas voor wilt gaan gebruiken. Dat geeft je enig houvast bij je keuze. Geen tas voor iets specifieks nodig, dan kun je je te buiten gaan aan een luxe tas, ook al is-ie vanwege zijn buitensporige uiterlijk of zijn onmogelijke vorm misschien ontzettend onhandig.

TRENDYSTYLE