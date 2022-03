Deze haarstijlen van de Fashion Weeks zijn high impact (en gemakkelijk)

Hairstyling ideeën en haartrends Milan Fashion Week 2022. Op deze foto Leonie Hanne

De afgelopen jaren stonden de haarstijlen van de influencers en het modevolk bij de Fashion Weeks in het teken van eenvoud. Het meest populaire kapsel onder de it-girls was halflang haar dat vervolgens in een middenscheiding en met paardenstaartje laag in de nek werd gedragen. Schoolvoorbeelden van deze haarstijl zijn Leonie Hanne en Caro Daur.

Hairstyling ideeën en haartrends Milan Fashion Week 2022. Op deze foto Leonie Hanne

Maar tijdens de afgelopen Fashion Week van eind februari spotten we eindelijk weer fantasierijke kapsels met innoverende details die nu eens niet uit voorgekauwde haaraccessoires bestonden maar die waren gecreëerd met pareltjes, schakelkettingen en plasticdraad. Voorwerpen out of the context, om het zo maar te zeggen, die je misschien al in huis hebt en waar je creatief mee aan de slag kunt gaan.

Paardenstaart met fake haarstuk en plasticdraad

haartrends Milan Fashion Week 2022. Op deze foto Leonie Hanne

Het was juist Leonie Hanne, de it-girl met het eeuwige korte paardenstaartje, die de monotonie van de hair looks doorbrak. Bij Fendi zagen we deze cool girl met een superlange paardenstaart die ongetwijfeld voor een deel uit een haarstuk bestond. Hiermee stuiten we meteen op een haartrend voor lente zomer 2022:

Fake paardenstaarten die samenbindt met je eigen paardenstaart zijn een supertrend voor 2022.

De aanhechting van het nephaar en het elastiekje aan de basis van de paardenstaart waren gecamoufleerd door er een flinke haarlok omheen te draaien. Een klassieker. Om de paardenstaart nog een extra spannende touch mee te geven, was er goudgeel plasticdraad om de hele lengte van de staart gewonden. Als versiering maar ook om de staart mooi bijeen te houden waardoor je in combinatie met het strak om het hoofd gekamde haar een heel geordend en modern geheel krijgt. Als finishing touch was er aan de zijkant van hoofd nog een klein haarplukje losgetrokken dat met gel was gekruld tot sierlijk babyhair.

Paardenstaart met schakelkettingen

Hairstyling ideeën en haartrends Milan Fashion Week 2022. Op deze foto Karina Nigay

Influencer Karina Nigay ging aan de slag met een handjevol schakelkettingen. Ook voor dit kapsel was de basis weer: strak naar achteren gebracht haar dat in de nek in een paardenstaart was vastgezet. Vervolgens waren schakelkettingen van verschillende formaten wat hoger in het haar bevestigd (met een ijzeren ringetje klem je ze gemakkelijk aan je haarstrengen vast) en werden de kettingen om de paardenstaart gedraaid zodat je als het ware een heel ijzerwinkel met je meedraagt. Je kunt het zo bont maken als je wilt!

Vlechtkapsel met pareltjes

Hairstyling ideeën en haartrends Milan Fashion Week 2022. Vlechtkapsel met parels

Een derde kapsel liet het gebruik van pareltjes zien. Het haar was ingevlochten en vervolgens was het met pareltjes versierd. Deze haarparels kun je kant-en-klaar kopen. De parels zijn op haarpinnen bevestigd die zich gemakkelijk in je haar laten vastzetten. Let op: met zo’n kapsel wordt zelfs je uitgroei interessant!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Het zijn maar ideeën waar je zelf, met je eigen smaak en fantasie, op kunt voortborduren.

