Van deze modetrends is al bevestigd dat we ze ook komende winter gaan dragen. 5 Mode must-haves waarmee je het hele jaar 2022 de show steelt.

5x Mode-must haves die je het hele jaar kunt dragen. Photos courtesy Valentino, Sunnei, Miu Miu FW 2022 2023

De modetrends veranderen razendsnel. Maar gelukkig zijn er ook trends die het langer dan een paar weken uitzingen, en die tenminste het einde van 2022 gaan halen. Dat zijn natuurlijk de dingen die je moet hebben.

De modeweken van eind februari, begin maart lichten al een tipje van de sluier op. Op de catwalk showden de allernieuwste modecollecties voor herfst winter 2022 2023. Daarin zagen we heel wat dingen terug die we dit seizoen al gaan dragen. Het zijn must-haves waar je tenminste twee seizoenen plezier van kunt hebben.

Voordat we je een paar blijvertjes voor 2022 meegeven, nog even een macrotrend die heel 2022 zal blijven beheersen, en dat is Y2K. De mode van eind jaren ’90, begin jaren ’00 blijft een leidraad. Houd dat ook tijdens het shoppen in je achterhoofd.

#1 Roze

5x Mode-must haves die je het hele jaar kunt dragen. Photo courtesy Valentino FW 2022 2023

Vorig jaar zomer liepen we al in het roze, deze zomer gaan we ermee door en volgend jaar winter wordt het een absolute hit. Om maar te zeggen, de complete Valentino collectie voor winter 2022 2023 werd gepresenteerd in het fuchsia. Alle modellen waren van top tot teen in het fuchsia gekleed (afgezien van enkele total black looks). En dat niet alles: letterlijk alles bij deze show was fuchsia, tot aan het licht toe.

#2 Wit hemdjes

Modecollectie Prada herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Prada

Y2K is lage tailles, sexy jurkjes, babydolls, Paris Hilton roze, fluwelen joggingpakken maar ook: simpele witte hemdjes. Dit item was de ster in de nieuwe wintercollectie van Prada. Ons advies: hebben! Om de komende lente en zomer al in te schitteren. Even combineren met een blikvanger van een over-de-top rok (met pailletten, transparant) en je bent up-to-date.

#3 Korsetten

Streetstyle mode lente zomer 2022. Korsetten

De korsetten trend hebben we aan Bridgerton en de royalcore stroming in de mode te danken en we dragen ze te kust en te keur, ook op een spijkerbroek. Deze zomer en volgend jaar winter.

#4 Cargo pants

5x Mode-must haves die je het hele jaar kunt dragen. Photo courtesy Sunnei FW 2022 2023

Ze zijn stoer en cool: de cargo pants voor zomer 2022. Om aan te trekken en zo ongeveer tot en met volgend jaar winter niet meer uit te doen. In de zomer combineer je ze met een simpel wit hemdje (zie 2), in de winter met een stoere wintertrui of een blazer.

#5 Tennisrokjes

Modecollectie Miu Miu herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

Dat is onze favoriet! Het tennisrokje. Opeens is het in de mode. Dat was op zich al een verrassing maar nog leuker is dat het een blijvertje blijkt te zijn. Miuccia Prada nam het als uitgangspunt voor de nieuwe wintercollectie van Miu Miu.

Overigens hoeft het lang niet altijd een superkort liesrokje te zijn. Ook witte plooirokken op de knie of tot halverwege de kuit zijn supercool. Combineer ze met een smetteloos witte bovenlaag en witte gympen of ballerina’s (zie Miu Miu) en je hebt een toplook die geschikt is voor iedere leeftijd. P.S. Miu Miu showde ze ook met stoere leren jacks en buikbedekkende tops wat dit rokje al in het voorjaar draagbaar maakt.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE