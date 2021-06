Schoenentrends 2021. Heb jij al (nog) een paar ballerina’s? Van links naar rechts: Lanvin, Dior, Valentino

Zo’n vijf jaar, zes jaar geleden had ik wel vijf paar (goedkope) ballerina’s in de kast staan. Ik heb ze totaal kapot gelopen en ze weggedaan toen de schoenentrend overwaaide. Inmiddels is-ie alweer terug! We zagen deze balletschoentjes op verschillende (toonaangevende) catwalks voor zomer 2021 voorbijkomen.

Photo: courtesy of Celine

Wij hebben er wel weer zin in. Jullie? Ballerina’s zijn supercool onder een spijkerbroek maar ook onder korte sweatpants of een zwierige jurk. Je schiet ze zo aan (superhandig als je geen tijd hebt gehad voor een pedicure!) en kunt er overal mee voor de dag komen. Ze zijn ‘cute’ en vrouwelijk en verzachten een pittige look.

Modetrends lente zomer 2021. Trend alert: overhemdjurken. Photo: courtesy of Dior

De ballerinaschoenen voor lente zomer 2021 zijn er in verschillende versies (want natuurlijk gaat er altijd een vernieuwend, modern sausje overheen): bij Dior zagen we opengewerkte schoentjes met bandjes om de enkels, bij Valentino hadden de ballerina’s puntige neuzen en waren ze met studs versierd (iets wat inmiddels karakteristiek is voor dit modehuis), bij Max Mara zagen we eveneens puntige exemplaren. De meest klassieke uitvoering zagen bij Celine maar die collectie is zo superjong, dynamisch en cool dat zo’n schoentje het juist helemaal afmaakt.

Photo: courtesy of Valentino

Photo: courtesy of Lanvin

Dus… duik even in je kast en duikel die ballerina’s weer op want ze zijn weer supertrendy. Bekijk ook even de catwalkfoto’s voor de juiste combinaties. Zoals je ziet, doen deze platte schoenen het net zo goed onder een oversize broek als onder shorts of een rechte jaren ’80 spijkerbroek. Dragen dus!

Photo: courtesy of Max Mara

