Een zomer zonder föhn! Dat is dé haartrend voor lente zomer 2021, maar er zijn momenten waarop je zin hebt in een ‘gekapt’ hoofd. Dat is hét moment voor waves!

De hair stylisten mogen roepen wat ze willen (‘Weg met de borstel, weg de föhn’) maar soms heb je gewoon zin in een gekapt hoofd met gecontroleerde bewegingen. Op die momenten kun je terugvallen op een haartrend die we al sinds jaar en dag zien: waves.

Wat je haarlengte ook is, iedereen kan waves hebben. En iedereen kan ze maken. Je hebt er enkel een krultang of steiltang voor nodig. Was je haar met shampoo en conditioner, dep het droog, borstel of kam het voorzichtig door en zet de föhn erop. Maak een midden- of zijscheiding. Zet ondertussen de krultang of steiltang aan zodat die goed heet is en krul je haarlokken, maar dan alleen vanaf ongeveer 5 centimeter onder de haarwortels tot een paar centimeter boven de haarpunten. Houd daarbij de krultang of steiltang in een verticale positie. Borstel de waves niet door maar fixeer ze met lak. Ga voor vrij dikke lokken zodat je in 8 à 10 herhalingen al je haar bewerkt hebt.

Kapseltip: voor een up-to-date kapsel kun je overwegen om de voorste lokken, die rond je gezicht, gelaagd te laten knippen. Op dagen dat je wat minder tijd hebt, kun je enkel die voorste lokken een zwoele waves meegeven. Houd je van laagjes, dan kun je deze lijn doortrekken naar achteren zodat je haar ietwat in een punt (en dus niet recht) geknipt is. Laagjes zijn een supertrend voor 2021 en het is leuk om ermee te experimenteren.

De meeste influencers en VIPS kiezen echter nog steeds voor een kapsel op één haarlengte zonder pony maar op de catwalks en in de salons zien we steeds meer beweging in de haarcoupes komen. Om je haarsnit te moderniseren kun je ook kiezen voor een ietwat uitgedunde zijlok/pony, dus niet zo’n dikke rechte en volle pony maar enkel wat lokjes die je voorhoofd strelen. Het is een kleine verandering die heel veel voor je gezicht kan doen. Het is bovendien een optimaal anti-aging trucje!

