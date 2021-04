Modetrends lente zomer 2021. Trend alert: de witte blazer

De witte blazer is een absolute must-have voor lente zomer 2021. Dit item is ontzettend veelzijdig. Zo draag je hem!

Toen ik jaren geleden mijn vaste kantoorbaan opzei, nam ik me voor nooit meer tailleurs of ook maar een enkele blazer te dragen. Ik had het zò gehad met dress code en formele looks. Ik heb me heel lang aan mijn voornemen gehouden maar dit seizoen ga ik overstag. De modetrends voor lente zomer 2021 staan bol van de supercoole en stoere tailleurs (vooral die met broek) en blazers. De witte blazer is een grote favoriet en die staat hoog op mijn verlanglijstje.

Twee dingen maken de (witte) blazers voor lente zomer 2021 zo ontzettend interessant. Enerzijds de vormgeving die uiterst grafisch en minimalistisch of juist heel casual en oversize is. Anderzijds de manier waarop we deze jasjes dragen. Hier een aantal stijltips.

Zo draag je de witte blazer volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021:

over een lange jurk;

op een kort mini-jurkje;

op chique (witte) shorts;

op stoere spijkershorts of een kort joggingbroekje;

op een bijpassende witte broek met een wit hemdje;

als onderdeel van een wit driedelig pak;

op een klassieke spijkerbroek;

met patchwork jeans en een romantische blouse, of

in oversize versie an sich, als een korte jurkjas;

met of zonder ceintuur.

Trendy zijn ook gebroken witte jasjes in safari stijl, al dan niet met borduursels.

Laat je inspireren door deze ontzettend coole casual-chique modetrend voor lente zomer 2021. We zijn benieuwd hoe jij ‘m gaat combineren.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE