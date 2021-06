Zin in verandering van je haar look maar geen zin in de schaar? Update je kapsel met een zongekust effect! De technieken zijn geraffineerder dan ooit, de nuances ‘om op te eten’.

Haarkleurtrends 2021. Zongekust haar is dé zomertrend. Klassieke highlights. Foto: Charlotte Mesman

Solide, effen statement haarkleuren – vanilleblond, honingblond, hazelnootbruin, kastanje, inktzwart – zijn dé nieuwigheid voor zomer 2021 maar daarnaast gaan we natuurlijk ook highlights/lowlights en andere zonnige kleurtechnieken zien. Zo blijft een haartrend die we wel kennen als ‘ombre’ steeds terugkomen.

Sunkissed haarkleurtechnieken voor zomer 2021

De introductie van de ‘ombre’ haarkleurtechniek was een eye opener. Het was een verfijning van de klassieke highlights die we voorheen over de hele haarlengte lieten zetten, dus van de haarwortels tot aan de haarpunten. Hierdoor kregen we een zonnig maar vrij onnatuurlijk streeppatroon dat bovendien al na een paar weken uitgroei vertoonde.

Technieken als balayage (met de hand gezette highlights) en root stretching brachten daar verandering in. Met ‘ombre’ tackelen we het probleem van de uitgroei definitief. Want het ging er juist om de aanzet donkerder en liefst zo dicht mogelijk bij je eigen haarkleur te houden en om daarmee het natuurlijke effect van de zon na te bootsen.

Haarkleurtrends 2021. Blumarine. Ph. Mauro Pilotto

De afgelopen jaren zijn de ombre technieken verder uitgekristalliseerd en zijn de technieken en haarproducten enorm verbeterd. Zo zijn er methodes waarbij veel minder chemisch product dan voorheen hoeft te worden gebruikt. Het resultaat is nog natuurlijker en ook liever voor je haar. Ook zie je wel dat er enkel met ‘toners’ wordt gewerkt en er geen ontkleuring aan te pas komt.

Een andere techniek die voor zomer 2021 heel populair is, is face framing. De highlights worden niet je ‘hele hoofd rond’ gezet, maar enkel rond je gezicht. Met de juiste kleur en plaatsing komt je gezichtshuid stralender over en kun je zelfs schoonheidsfoutjes corrigeren.

Hiermee komen we direct bij de ‘verpersoonlijking’ van deze kleurtechnieken. Hoe je je highlights en lowlights, ombre, dégradé of face framing ook laat zetten, het is van belang dat je kapper de techniek op jouw haar, vorm gezicht en smaak afstemt.

Faceframing 2021. Foto: Charlotte Mesman

De meest populaire haarkleuren voor zomer 2021

Blond is natuurlijk dé topkleur voor de zomer en dat geldt ook voor zomer 2021. De blondtinten lopen uiteen van de allerkoudste tot de allerwarmste haarkleuren (platina, zelfs ijsgrijs maar ook vanille en honing). Kies je voor een ombre techniek dan kun je bijvoorbeeld richting de haarpunten voor een hoogblonde, bijna platina nuance gaan en de basis donkerder houden zodat je dat sun kissed effect krijgt.

Haarkleurtrends 2020. Highlights, uitgroei én mushroom blonde! Foto: Charlotte Mesman

Haarkleur trends 2021. Foto: Charlotte Mesman

Dezelfde kleurtechnieken zijn natuurlijk ook geschikt voor de donkerdere haarkleuren. Think chocolade, koffie, karamel. Voor een natuurlijk zongekust effect ga je ook in dit geval voor een donkere basis die oplicht richting de haarpunten.

Deze haartechnieken zijn supermooi op lange, losse haren maar je kunt ze ook op lob en bob kapsels loslaten.

